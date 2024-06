Dennis Schröder, porte-drapeau du basket allemand

Plus qu’une. Il ne manque plus qu’une victoire à l’Allemagne pour terminer cette Coupe du monde invaincue et remporter sa toute première médaille d’or mondiale.

Désireux d’écrire l’histoire avec son pays depuis le début du tournoi, Dennis Schröder est proche de réussir son objectif ultime, lui qui est notamment animé par le fait d’aider au développement du basket sur le sol allemand.

« J’espère que le basket va devenir un peu plus attractif et va attirer davantage l’attention », déclare, à l’approche de la finale, le meneur des Raptors. « Je suis [en sélection] depuis dix ans et la différence est énorme depuis, je suis heureux d’en faire partie. J’essaie de placer l’Allemagne, notre pays, sur la carte du monde et c’est la raison pour laquelle je joue en équipe nationale. J’essaie d’aider les autres, comme les plus jeunes qui étaient comme moi il y a quinze ans, pour qu’ils fassent évoluer les choses, prennent soin de leurs familles et jouent sur le devant de la scène. »

À ses yeux, Dennis Schröder n’a jamais joué dans « une meilleure équipe » que celle de l’Allemagne version 2023 et, en tant que leader et capitaine de cette sélection, il se chargera comme souvent de montrer l’exemple contre la Serbie. Qu’il soit, ou non, dans un bon jour.

« Vous ne pouvez jamais contrôler que les tirs tombent dedans, donc j’essaie de rester positif et de donner à mes coéquipiers la confiance dont ils ont besoin. C’est ça le plus important, que je rate ou non mes tirs », explique l’Allemand de bientôt 30 ans, en référence à son 4/26 contre la Lettonie. « En tant que leader, il en va de votre responsabilité et surtout de celle du capitaine. Il faut toujours rester positif. Nous avons fait de l’excellent travail collectivement, en restant soudés et en appréciant le fait d’être ensemble. »

Déjouer les pronostics jusqu’au bout, sans rien changer

Deux jours après l’exploit de la Nationalmannschaft contre Team USA, Dennis Schröder est déjà prêt à remettre ça face aux coéquipiers de Bogdan Bogdanovic, afin de continuer de faire taire ceux qui ont sous-estimé son pays.

« J’ai apprécié [cette victoire] et je l’ai partagée avec mes amis, ma famille, mes coéquipiers », a d’abord indiqué celui qui a reconnu s’être « couché très tard » le vendredi soir.« Nous avons écrit l’histoire, personne ne croyait en nous ou ne pensait que nous puissions aller si loin. C’est quelque chose de spécial. »

Puis Dennis Schröder de prévenir que ses coéquipiers et lui ne changeront rien en amont de la finale (et pendant), car la formule fonctionne plutôt très bien depuis le début de la compétition : « Notre routine sera toujours la même. Nous en sommes arrivés là et nous avons mérité d’y être. Nous avons travaillé dur et nous essaierons d’en faire autant [aujourd’hui]. Si nous y parvenons collectivement, en restant soudés et en faisant ce que nous savons faire, alors nous pourrons faire le boulot. Je pense que tout le monde est dedans mentalement, personne ne prend pour acquis le fait d’être en finale. Mais ce n’est qu’un match de plus et nous allons quoi qu’il arrive tout donner pendant 40 minutes. »

Ses batteries désormais rechargées après une bonne nuit de sommeil, Dennis Schröder n’entend donc pas se mettre quelconque forme de pression, même s’il s’agit du match le plus important de sa carrière.

« Chaque match est pareil pour moi durant l’été », confie-t-il ainsi. « Bien sûr, il s’agit de la Coupe du monde et c’est un immense honneur de disputer la finale, quelque chose de spécial, mais ça reste un match. »

Crédit photo : FIBA.com