Dennis Schröder déterminé à écrire l’histoire avec l’Allemagne

Avec le Canada et Team USA, l’Allemagne est sans doute l’équipe qui impressionne le plus depuis le début de cette Coupe du monde. Sortie en tête du « groupe de la mort » devant l’Australie, le Japon et la Finlande, elle confirme là son statut d’outsider, un an après avoir remporté une médaille de bronze lors de « son » Eurobasket.

Et à écouter le leader de la Nationalmannschaft, Dennis Schröder, la confiance est au plus haut dans le groupe allemand, qui semble si soudé collectivement malgré les turbulences d’avant-tournoi.

« Nous savons ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, et quand nous disposerons de tout ce que nous avons à chaque match… Nous apprécions nos chances. Nous attendons la suite avec impatience », raconte le nouveau meneur des Raptors, sans doute en référence à l’absence de Franz Wagner lors des deux derniers matchs.

Imiter la bande de Dirk Nowitzki

Historiquement, l’Allemagne n’est montée qu’une seule fois sur le podium d’une Coupe du monde. C’était en 2002 (bronze), avec Dirk Nowitzki comme patron de la sélection et MVP de la compétition. Mais pour Dennis Schröder, l’heure est venue d’ajouter une seconde breloque au palmarès de son pays.

« L’année dernière, nous avons pris le bronze à l’Eurobasket. Nous avons hâte de relever ce nouveau défi et d’essayer de tout donner collectivement pour écrire une nouvelle fois l’histoire », annonce ainsi celui qui tourne à 19.7 points, 5.7 passes et 2.0 interceptions de moyenne pour son deuxième Mondial.

En pleine ascension sur la scène internationale, l’Allemagne n’est clairement pas là pour se contenter d’un simple deuxième tour et le discours de son sélectionneur le prouve d’ailleurs assez bien.

« Nous nous attendions à passer [le premier tour] », reconnaît d’abord Gordon Herbert, alors que son équipe affrontera la Slovénie et la Géorgie pour obtenir une place en quarts de finale. « Nous voulions prendre les matchs les uns après les autres et c’est bien d’avancer à 3-0, mais nous ne sommes qu’au commencement de ce que nous voulons faire. Nous sommes à mi-chemin, nos attentes sont bien plus élevées. »

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.4 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.7 0.6 2.0 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.3 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.2 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.6 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.4 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 Total 687 27 43.4 33.7 83.6 0.4 2.5 2.9 4.7 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.