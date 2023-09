Carmelo Anthony réclame une nouvelle « approche » pour viser la médaille d’or

Pour Carmelo Anthony, autant appeler un chat un chat : la défaite américaine face à l’Allemagne est un « upset ». « Team USA » s’était rendue en Asie sans autre objectif que de re-capturer l’or qui lui échappe en Coupe du monde depuis… 2014.

Mais les Américains, malgré leur effectif 100% NBA, ont été balayés par l’ouragan allemand. « Il faut tirer notre chapeau à l’Allemagne et à la Serbie. Elles ont fait de très bons matches. Ce sont des ‘upsets’, mais c’est bon pour le sport. Pour la FIBA, le basket et les fans, c’est l’occasion de faire savoir que le reste du monde est là pour jouer », réagit le second meilleur marqueur de la sélection dans le cadre olympique.

Lui qui avait connu les désillusions de 2004 et 2006, qui avaient donné naissance à la « Redeem Team », estime que ses compatriotes ont de nouveau été battus à leur propre jeu. Les Allemands « ne gagnent pas ce match s’ils ne jouent pas à la manière de Team USA. Car il faut marquer beaucoup de points pour battre les États-Unis. Mais l’Allemagne mérite tout ça », salue l’actuel ambassadeur de la compétition, repris par BasketNews.

Conséquence, selon Carmelo Anthony, de cette recomposition du basket mondial, où les candidats à la victoire finale sont désormais nombreux : « Tout le monde doit maintenant réfléchir à une approche différente pour gagner la médaille d’or. […] J’aimerais envoyer la crème de la crème chaque année […]. Mais on doit aussi respecter ceux qui sont ici. Ce sont des joueurs professionnels. On ne peut pas envoyer les meilleurs à chaque fois. On parle de développer ces gars pour qu’ils soient capables de concourir dans le monde entier. On prend nos défaites avec nos victoires et on va de l’avant. »

Des adversaires désormais connus

Une posture qui n’a plus de quoi surprendre tant les Américains n’ont plus le monopole international de la gagne. En Coupe du monde du moins, car ils restent sur quatre titres olympiques consécutifs. Les défaites passées, dont le fiasco d’Athènes 2004, ont au moins eu le mérite de faire évoluer les mentalités chez eux.

« Je ne pense pas qu’en tant que basketteurs américains, on se dise qu’on ne peut pas perdre. C’est la peur de perdre qui nous pousse à vouloir gagner et à nous sentir mal après une défaite », poursuit Melo, selon qui les membres de l’équipe actuelle ne sont pas allés en sélection « en pensant qu’il n’y aurait pas de problème ».

Les « problèmes », ce sont ces équipes au collectif rodé qui s’appuient sur des joueurs installés dans la grande ligue et capables de faire la différence (Dennis Schroder, Bogdan Bogdanovic…). « Je dirais que le niveau de respect des joueurs américains pour le jeu international est bien différent de ce qu’il était il y a 15-30 ans. Aujourd’hui, ils savent qu’ils doivent batailler. On joue contre ces joueurs tous les soirs en NBA. On les connaît, on les surveille pendant huit mois », rappelle le futur Hall of Famer.

Ce dernier appelle à continuer à « encourager » l’équipe dirigée par Steve Kerr, rester dans le moment présent sans penser aux glorieuses années passées, pour arracher la médaille de bronze. « On est là pour jouer au basket. On doit aller au fond des choses, trouver des solutions et nous unir pour gagner […]. On a perdu, on a la gorge nouée mais on va y aller et essayer de gagner contre le Canada », termine Carmelo Anthony.