DeMarcus Cousins, champion et MVP des Finals à… Taïwan

Désormais à l’aise avec l’idée de ne plus rejouer en NBA, DeMarcus Cousins a depuis choisi d’exporter ses talents en Asie, et plus précisément à Taïwan, chez les Beer Leopards. Un club avec lequel il vient justement de remporter son tout premier titre collectif.

À bientôt 34 ans, « DMC » s’est ainsi permis de « sweeper » (4-0) les Taipei Taishin Mars en finale, concluant la série sur un match à 24 points et 24 rebonds, pour tourner à 25.3 points, 16.5 rebonds, 2.0 passes décisives, 1.8 interception et 1.8 contre de moyenne sur quatre rencontres… Logiquement, le pivot a été élu MVP de ces Finals du championnat taïwanais (qui ne comprend que cinq équipes).

Quadruple All-Star aux États-Unis (2015–18), DeMarcus Cousins continue donc de prendre un maximum de plaisir loin de son pays d’origine. Déjà élu « Joueur le plus populaire de l’année » en saison régulière (18 victoires et 10 défaites pour les Taïwan Beer Leopards), il a ensuite terminé invaincu en playoffs (7-0) avec son club et cela ne risque pas de lui faire regretter son choix de se concentrer sur l’étranger plutôt que sur la NBA.

« J’ai la chance de pouvoir jouer au basket dans le monde entier, de rencontrer des gens différents et de découvrir des cultures différentes. C’est l’un des aspects les plus positifs de ce sport. De plus, vous rencontrez des gens qui ont le même amour et la même passion que vous pour ce sport. Mon séjour à Taïwan a été incroyable. J’ai rencontré des gens vraiment gentils et sincères, et c’est une chose rare dans l’époque que nous vivons » déclarait-il alors, courant février.

DeMarcus Cousins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 SAC 81 29 43.0 16.7 68.7 2.7 6.0 8.6 2.5 4.1 1.1 3.3 0.8 14.1 2011-12 SAC 64 31 44.8 14.3 70.2 4.1 6.8 11.0 1.6 4.0 1.5 2.7 1.2 18.1 2012-13 SAC 75 31 46.5 18.2 73.8 3.0 7.0 10.0 2.7 3.6 1.4 3.0 0.7 17.1 2013-14 SAC 71 32 49.6 0.0 72.6 3.1 8.6 11.7 2.9 3.8 1.5 3.5 1.3 22.7 2014-15 SAC 59 34 46.7 25.0 78.2 3.1 9.5 12.7 3.6 4.1 1.5 4.3 1.8 24.1 2015-16 SAC 65 35 45.1 33.3 71.8 2.4 9.1 11.5 3.3 3.6 1.6 3.8 1.4 26.9 2016-17 * All Teams 72 34 45.2 36.1 77.2 2.1 8.9 11.0 4.6 3.9 1.4 3.7 1.3 27.0 2016-17 * SAC 55 34 45.2 35.6 77.0 2.1 8.5 10.6 4.8 3.7 1.4 3.8 1.4 27.8 2016-17 * NOP 17 34 45.2 37.5 77.7 2.2 10.2 12.4 3.9 4.4 1.5 3.7 1.1 24.4 2017-18 NOP 48 36 47.0 35.4 74.6 2.2 10.7 12.9 5.4 3.8 1.7 5.0 1.6 25.2 2018-19 GOS 30 26 48.0 27.4 73.6 1.4 6.8 8.2 3.6 3.6 1.3 2.4 1.5 16.3 2020-21 * All Teams 41 17 42.6 34.8 72.8 1.3 5.1 6.4 1.9 2.6 0.8 1.6 0.6 8.9 2020-21 * HOU 25 20 37.6 33.6 74.6 1.2 6.4 7.6 2.4 3.0 0.8 1.6 0.7 9.6 2020-21 * LAC 16 13 53.7 42.1 68.2 1.4 3.1 4.5 1.0 2.1 0.8 1.6 0.4 7.8 2021-22 * All Teams 48 15 46.0 30.3 76.0 1.5 4.1 5.6 1.5 2.9 0.7 1.8 0.4 9.0 2021-22 * DEN 31 14 45.6 32.4 73.6 1.6 3.9 5.6 1.7 3.0 0.6 2.2 0.4 8.9 2021-22 * MIL 17 17 46.6 27.1 81.6 1.4 4.4 5.8 1.1 2.7 0.9 0.9 0.5 9.1 Total 654 30 46.0 33.1 73.7 2.6 7.6 10.2 3.0 3.7 1.3 3.3 1.1 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.