Arturs Zagars : « Comme l’a dit Kobe, le boulot n’est pas terminé »

Auteur de son meilleur match de la compétition face à la France (22 points, 5 passes décisives) puis auteur de 17 points face au Brésil pour valider l’accession de la Lettonie aux quarts de finale pour sa première participation, Arturs Zagars a pris le temps de savourer l’instant et de réaliser la portée de cet exploit.

« C’est fou, je n’ai pas de mot pour le décrire », a-t-il déclaré. « Le Top 8 est énorme pour notre pays. Un petit pays avec une grande voix, comme je l’ai déjà dit. Il est évident que nous devons être heureux de ce que nous avons fait ».

Le meneur de Nevezis-Optibet en Lituanie (LKL) fait partie des éléments qui ont su hausser leur niveau de jeu pour permettre cet exploit, au même titre que des Roland Smits ou Andrejs Grazulis, auteur de 24 points et 5 passes décisives face au Brésil.

Chez les Lettons, le danger vient de partout

« C’est aussi l’une des armes les plus dangereuses. N’importe qui peut s’exprimer dans n’importe quel match, scorer, passer ou je ne sais quoi, offensivement et défensivement. Je crois que nous avons eu un joueur différent qui est sorti du lot à chaque fois que nous avons gagné. Ça en dit long sur la polyvalence de notre équipe ».

L’appétit venant en mangeant, Arturs Zagars ne va toutefois pas trop s’attarder sur ce premier accomplissement. La suite arrive très vite avec ce quart de finale face à l’Allemagne ce mercredi.

Comme l’avait déclaré Kobe Bryant après le Game 2 des Finals 2009 alors que les Lakers menaient 2-0 : « Job is not finished ».

« Après minuit, une heure du matin, on devra oublier cette victoire et nous concentrer sur le prochain adversaire. Il y a un moment où il faut oublier ce qui s’est passé et voir la suite », avait souligné Arturs Zagars après le Brésil. « Comme Kobe l’a dit, le boulot n’est pas terminé ».