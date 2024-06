Karl-Anthony Towns ne retient que le positif

Année après année, son retour en compétition internationale était attendu et cet été, en matière de performance individuelle, Karl-Anthony Towns n’a pas déçu, avec 24.4 points et 8 rebonds de moyenne en cinq matches.

Mais la lourde défaite contre la Serbie a sonné la fin de la Coupe du monde pour la République dominicaine. Pas de quoi noircir le bilan global pour l’intérieur des Wolves.

« Cela fait partie des meilleurs moments que j’ai passés sur un terrain et je me suis beaucoup amusé à jouer avec ces gars », livre la star pour Eurohoops. « En arrivant ici, les gens pensaient qu’on n’allait pas gagner de matches, qu’on ne serait pas compétitif et qu’on serait une proie facile. Cela a été tout le contraire. On a tout donné, on s’est battu et j’espère que le pays est fier de nous pour ça. Le plus important, c’est que le pays croit en nous. »

Karl-Anthony Towns n’oubliera pas de sitôt cette compétition et cette sensation de représenter son pays.

« Cela m’a rappelé ma jeunesse », compare-t-il. « Les choses étaient différentes quand j’ai joué pour mon pays, il y a treize ans. La situation était différente, je ne jouais pas à l’époque. Néanmoins, je chantais très fort, j’étais fier de porter ce maillot. Je suis tellement chanceux et honoré que ma mère m’ait donné ce sang et cette culture. Avoir ce nom sur mon torse, ça veut tout dire. Je suis privilégié, je garde la tête haute. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.