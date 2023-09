Kevon Looney livre ses secrets pour être un bon rebondeur

Actuellement en tournée en Asie avec son équipementier Anta, Klay Thompson a un invité surprise dans ses bagages : son coéquipier Kevon Looney !

L’intérieur des Warriors partage le même sponsor, et cette semaine, les deux étaient à Manille où se dispute une partie de la Coupe du monde. L’occasion pour Kevon Looney de révéler ses secrets pour devenir un bon rebondeur, lui qui a déjà signé cinq matches à 20 rebonds et plus en carrière.

« Cela demande beaucoup d’efforts. Il faut être persévérant », répond d’abord le pivot de Golden State. « Vous devez connaître vos shooteurs, vos coéquipiers. Vous devez connaître votre attaque, et c’est ce qui fait toute la différence. Il faut donc beaucoup de temps pour étudier tout ça. C’est quelque chose qu’il est parfois difficile de mettre en pratique, mais vous devez découvrir ce qui fait de vous un grand rebondeur et ce qui vous rend spécial, ainsi que les atouts physiques que vous pouvez utiliser. »

« Je sais où la balle va se trouver »

Et Kevon Looney de rappeler qu’il n’est ni très grand, ni très athlétique, et qu’il compense donc par sa lecture des trajectoires et sa connaissance de ses coéquipiers mais aussi adversaires.

« Je ne suis pas celui qui saute le plus haut, mais je sais comment utiliser mon corps et mes bras … J’ai quelques-uns des meilleurs tireurs du monde, alors je sais où ils vont rater, je sais où la balle va se trouver. J’étudie, je les regarde tirer après l’entraînement, j’apprends à les connaître et je transpose cela sur le terrain. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 Total 449 18 58.2 16.9 60.6 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.6 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.