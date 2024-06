Qualifiés pour le tournoi de qualification olympique, après avoir remporté un pré-TQO en Argentine avec Deandre Ayton, Eric Gordon et Buddy Hield comme leaders, les Bahamas ne sont plus si loin de participer à leurs premiers Jeux olympiques. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils pourraient d’ailleurs enregistrer le renfort de plusieurs éléments intéressants d’ici un an.

Ainsi, outre les frères Mobley, Evan et Isaiah, ainsi que Naz Reid, il se pourrait que… Klay Thompson défende prochainement les couleurs de la sélection bahaméenne. Il faut dire que son père Mychal est né à Nassau, la capitale, ce qui le rend éligible pour représenter un jour les Bahamas.

Actuellement présent aux Philippines, Klay Thompson s’est justement exprimé sur cette possibilité de jouer, à terme, pour les Bahamas et il reste pour le moment mesuré là-dessus.

« Le moment venu, j’y songerai sérieusement compte tenu de ce que les Bahamas ont représenté pour la famille Thompson, et notamment pour mon père », confie ainsi l’arrière des Warriors, en visite à Manille avec son coéquipier Kevon Looney. « Il n’a jamais eu la chance de jouer pour l’équipe nationale, parce que ce n’était pas possible dans les années 1970-80. Maintenant, mon frère est aussi dans le coaching-staff, ce qui est cool. Pour le moment, je suis vraiment concentré sur la saison NBA, mais quand le moment sera venu l’été prochain, j’y réfléchirai sérieusement. »

La dérogation FIBA comme obstacle à franchir…

Reste que, pour espérer représenter les Bahamas, Klay Thompson devra d’abord obtenir une dérogation car, à l’instar d’Eric Gordon, il a déjà joué pour les États-Unis par le passé. Décrochant au passage deux médailles d’or, à la Coupe du monde 2014 puis aux Jeux olympiques 2016.

Mais sept ans après sa dernière apparition en sélection américaine, et si Team USA accepte de le libérer, le quadruple champion NBA semble prêt à faire la fierté d’un autre pays, accessoirement en pleine ascension sur le plan du basket…

« Je ne pourrais pas être plus fier de ce qu’ils ont accompli au cours des dernières semaines, notamment Chris DeMarco [un assistant de… Golden State, ndlr], Buddy Hield, Deandre Ayton, Eric Gordon et tout le reste de l’effectif », se réjouit-il à ce sujet. « Ces gars-là ont obtenu les plus grandes victoires de l’histoire de notre pays en battant l’Argentine à deux reprises, ce qui n’est pas facile car c’est l’une des meilleures équipes du monde, et ça aura des effets incroyables pour le pays. »

Pour observer un jour Klay Thompson sous le maillot des Bahamas, il faudra néanmoins que la FIBA juge que son changement de nationalité sportive contribue au « développement du basket » dans le pays, critère requis pour bénéficier d’une dérogation dans ce cas de figure. Mais, comme les Bahaméens se sont qualifiés pour le TQO sans le quintuple All-Star, on peut penser qu’ils n’ont pas forcément besoin de renforts supplémentaires pour battre de grandes nations et cela pourrait donc tout bloquer…

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GOS 66 24 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.4 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GOS 82 36 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.1 1.9 0.6 16.6 2013-14 GOS 81 35 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GOS 77 32 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GOS 80 33 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GOS 78 34 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.9 1.6 0.5 22.3 2017-18 GOS 73 34 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GOS 78 34 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GOS 32 29 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GOS 69 33 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GOS 77 30 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.7 0.7 1.5 0.5 17.9 Total 793 33 45.3 41.3 85.8 0.5 3.1 3.5 2.3 2.1 0.9 1.7 0.5 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.