Eric Gordon autorisé à jouer avec les Bahamas !

Voilà une nouvelle qui ne va pas faire plaisir aux futurs adversaires des Bahamas… La FIBA a autorisé Eric Gordon à porter le maillot bahaméen pour le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques 2024. En lice pour une place pour les JO, les Bahamas se présenteront en Argentine avec quatre NBAers : Eric Gordon donc, mais aussi Deandre Ayton, Buddy Hield et Kai Jones.

S’il y avait un doute sur la participation de la recrue des Suns, c’est parce qu’il a déjà porté le maillot américain. C’était en 2010, et il avait été champion du monde aux côtés de Kevin Durant et Derrick Rose. Le réglement de la FIBA interdit de jouer pour deux sélections différentes, sauf si c’est « dans l’intérêt du basket » et que le joueur participe au « développement » d’une sélection nationale. Ce qui est le cas. Autre obstacle levé : l’autorisation des Etats-Unis de libérer le joueur.

Né d’une maman bahaméenne, Gordon sera donc en tenue du 14 au 20 août pour le tournoi de la zone Amériques. Les Bahamas sont dans le groupe de Cuba, du Panama et du pays hôte l’Argentine. Objectif : terminer à une des deux premières places. Pour ensuite croiser avec les deux meilleures nations de l’autre groupe où l’on trouve l’Uruguay, les iles Vierges, le Chili et la Colombie.

Coachés par Chris DeMarco, assistant aux Warriors, l’effectif des Bahamas comprend de nombreux joueurs évoluant en France comme Jaraun ‘Kino’ Burrows, Domnick Bridgewater, Rashad Davis, Willie Mackey et Travis Munnings.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.5 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.6 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.3 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.2 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.6 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.3 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.3 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.2 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 Total 818 32 42.9 37.1 81.1 0.4 2.0 2.4 2.8 1.8 0.8 1.9 0.4 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.