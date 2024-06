Le Canada, un adversaire si spécial pour Sergio Scariolo…

Malheur au vaincu dans le choc de la deuxième et dernière journée du second tour entre l’Espagne et le Canada, car un candidat au podium sera tout simplement éliminé de la Coupe du monde, aux portes des quarts de finale !

Pour aborder au mieux cette rencontre décisive, la Roja pourra notamment compter sur toute l’expérience et tout le génie de son sélectionneur historique, Sergio Scariolo. Un homme qui possède d’ailleurs une histoire d’amour particulière avec le pays à la feuille d’érable…

« Le lien est énorme. Le Canada occupe une place très importante dans mon coeur. J’y ai vécu des années incroyables, sans même parler du fait d’y avoir remporté un titre », confie le sélectionneur italien, champion NBA avec les Raptors en 2019, quand il était encore assistant de Nick Nurse.

Vivre… ou mourir

Deux ans après avoir quitté la NBA et le sol canadien pour revenir en Europe, à Bologne dans son Italie natale, Sergio Scariolo a donc l’occasion de jouer un bien vilain tour à une nation qui lui est chère. Et à la tête de laquelle se trouve un certain Jordi Fernandez… d’origine espagnole !

« Nous occupons le même hôtel, nous avons passé plusieurs jours ensemble. Leur coach fait partie de mes amis, pareil pour leur assistant », précise ensuite le sélectionneur de l’Espagne, pour le moins attaché au Canada. « Bien sûr, c’est un match que nous voulons gagner et qu’ils veulent aussi gagner. C’est une très bonne équipe et nous essaierons de l’être tout autant pour rivaliser. Il est temps de se mettre au boulot. »

À lire aussi : Pour Jordi Fernandez, « l’Espagne est un animal blessé »

Sur la même dynamique (défaite contre la Lettonie et le Brésil), Espagnols et Canadiens n’ont plus le droit à l’erreur dans ce Mondial, car toute nouvelle défaite sera dorénavant synonyme d’élimination. Autant dire que Sergio Scariolo s’efforce de préparer ses joueurs à ce qui les attendra ce dimanche et, potentiellement, pour les sept prochains jours…

« Dans un premier temps, il faudra comme toujours se concentrer sur nos forces. Ensuite, il faudra se pencher sur les atouts de l’adversaire », juge-t-il. « En essayant de maximiser [nos forces] et de minimiser nos faiblesses. Pour moi, il s’agit du 200e match de type ‘vivre ou mourir’, mais pas pour la plupart de mes joueurs. J’essaie de les garder concentrés et confiants, j’essaie de développer leur concentration sur notre plan de jeu et de développer leur confiance sur les chances que l’on a de se battre de la bonne manière. »

Le Canada favori mais l’Espagne a l’expérience de son côté

Sur le papier, le Canada semble partir avec une longueur d’avance par rapport à l’Espagne et Sergio Scariolo le sait. Pour autant, il croit aux chances de son équipe et il tient déjà à ce que ses joueurs soient irréprochables en termes d’attitude.

« Nous nous donnerons à 100% », prévient-il justement. « Cette équipe nous est probablement supérieure : physiquement, athlétiquement, en termes d’expérience NBA, etc. Mais ce que l’on peut contrôler, c’est de faire de notre mieux. Si ça ne suffit pas, alors vous leur serrez la main et vous leur souhaitez bonne chance pour la suite… »

Néanmoins, Sergio Scariolo souhaite également rappeler que la Roja, certes championne du monde et d’Europe en titre, ne peut être autant attendue que par le passé. De quoi évacuer un peu de pression en marge de ce grand rendez-vous.

« C’est difficile, parce que nos équipes sont confrontées à un renouvellement générationnel », explique l’homme aux cinq titres internationaux. « Il est vrai que nous avons surperformé durant ce processus, mais ça peut parfois arriver. C’est ce qui s’est produit pour nous, à un niveau inespéré, mais honnêtement, toute comparaison avec les équipes de nos légendes n’a pas lieu d’être. »