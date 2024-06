Mark Cuban : « Kyrie sait que c’est l’équipe de Luka »

Une fois de plus, Mark Cuban a fait « all in » en pleine saison, et en février dernier, il a donc craqué pour Kyrie Irving, en provenance des Nets. Un choix des plus infructueux puisque les Mavericks ont dégringolé au classement après le All-Star Game au point de rater le « play-in » et donc les playoffs.

Mais Mark Cuban a de la suite dans les idées, et il a donc prolongé Kyrie Irving cet été, persuadé que l’ancien meneur All-Star peut jouer aux côtés de Luka Doncic.

« L’année dernière, nous avons eu des problèmes qui n’avaient rien à voir avec le fait que Kyrie ou Luka jouent ensemble », assure Mark Cuban au micro du podcast de Pat Beverley. « Sur les 900 possessions qu’ils ont joué ensemble, ils étaient dans le Top 5 de la ligue. Nous n’avions tout simplement pas une équipe où chacun s’impliquait dans son rôle. L’année précédente, lorsque nous sommes allés en finale de la Conférence Ouest, tout le monde connaissait son rôle et le jouait parfaitement. Et ce n’était pas Kyrie ou Luka, ils connaissaient leur rôle. Mais une fois que les autres joueurs commencent à jouer pour eux-mêmes ou à ne pas jouer pour l’équipe, toutes les erreurs que vous pouvez commettre sont amplifiées à l’extrême. »

« Je ne le connaissais pas du tout. J’avais juste lu les mêmes articles que tout le monde »

Voilà pourquoi les Mavericks ont beaucoup modifié leur effectif avec les arrivées de Richaun Holmes (Kings), Dante Exum (Partizan Belgrade), Grant Williams (Celtics) et le retour de Seth Curry (Nets). « Nous avons fait des changements, et même beaucoup de changements cette année, sur le terrain et en dehors. Nous avons rajeuni l’effectif, nous avons ajouté de la taille » poursuit Mark Cuban.

Le patron des Mavericks défend aussi la personnalité de Kyrie Irving. Personnage sulfureux, qui a causé beaucoup de remous à Cleveland, Boston ou encore Brooklyn, le meneur serait pourtant apprécié de tous.

« Lorsque on est à l’extérieur, on entend beaucoup de choses à propos de Kyrie… Je ne le connaissais pas du tout. J’avais juste lu les mêmes articles que tout le monde et j’ai vu le gars passer d’une équipe à l’autre, ce qui m’a permis de me faire une idée. Mais j’ai commencé à parler aux gens avant son arrivée, et tout le monde l’aimait. Quand vous parlez aux gens, ils adorent Kyrie. Regardez après les matchs, les gars s’échangent les maillots. Les gens s’approchent et prennent Kyrie dans leurs bras. Maintenant que j’ai appris à mieux connaître Kyrie, je sais qu’il est comme ça. Kyrie veut réfléchir, Kyrie veut se connecter aux gens et à l’histoire et savoir qui il est. Il veut juste passer au niveau supérieur sur plan personnel ».

Mark Cuban assure enfin qu’il n’y a pas de problèmes d’ego avec Doncic, et que le Slovène avait été impliqué dans le recrutement de l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics.

« Luka et moi avons une très bonne relation, et nous parlons tous. Ce n’est pas seulement ma décision ou celle de Luka. C’est un dialogue ouvert. Mais nous savions que nous devions faire quelque chose parce que même avant l’échange, nous étions à 29v-26d. La Conférence Ouest est dingue, nous étions à la cinquième place, mais nous n’avions pas d’équipe. Mais cela revient en grande partie aux rôles. Les gens disent que Kai et Luka se complètent bien. Kyrie sait que c’est l’équipe de Luka. Kyrie sait comment Luka joue. Les très grands basketteurs savent comment jouer avec les autres. »