Quatrième chaussure signature d’Aaron Gordon, la AG4 est de sortie

Aaron Gordon a bénéficié d’un joli coup de projecteur depuis l’épopée des Nuggets qui a sacré la franchise du Colorado championne NBA cet été. Ce fut notamment l’occasion de mettre en avant sa ligne signature de l’époque, la AG3 avec son équipementier 361 Degrees.

Ce dernier a vu les choses en grand pour la rentrée de la nouvelle chaussure signature de l’intérieur de Denver avec la AG4 ! La paire est déjà disponible en huit coloris (« Ice Blade », « Someday », « Jimi », « Be-Water », « Renew with one degree », « Self Reflection », tandis que les versions « Backyard » et « Winning Moment » sont actuellement en rupture de stock) de quoi satisfaire tous les goûts !

Avec sa diversité, le produit se démarque par son prix attractif : 95,95 dollars, disponible sur le site Kickscrew.com.

