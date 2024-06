Nicolas Batum : « Il faut donner une bonne image. Des enfants nous regardent »

Sixième homme dans la victoire compliquée de l’Equipe de France face au Liban (85-79), Nicolas Batum a été l’un des meilleurs Bleus avec 12 points, 4 rebonds, 3 passes mais aussi 2 interceptions et 2 contres. Un match plein dans des conditions compliquées, et en bon capitaine, l’ailier des Clippers a élevé la voix lors d’un temps-mort alors que la France était menée de 10 points par le Liban.

« Cela reste tout de même une victoire » soupire Nicolas Batum au micro de beIN SPORTS. « On a voulu réagir. On était 9 seulement, sans « big men », c’était compliqué après la désillusion… Nous aussi, on est très déçu de ce qui s’est passé. Mais on reste une grande équipe, malheureusement pour certains, j’ai envie de dire… On n’est pas morts, on va se relever. On a pris un gros coup sur la tête, mais on a montré de la fierté car des gens nous soutiennent encore. Fallait montrer quelque chose. On joue pour ça (ndlr : il montre France sur son maillot). On s’est battus, et mentalement, c’est dur. On est resté unis. On est resté soudés. Le Liban a été très bien joué, ils ont été extraordinaires, et ça reste une jolie victoire. »

« Même s’il y a une désillusion, il ne faut pas lâcher«

Alors que Vincent Collet, en plein match, a pointé du doigt le manque d’implication d’Elie Okobo, est-ce que c’est difficile de maintenir le groupe impliqué ?

« Pas forcément » répond Batum. « On a un gros déjeuner ensemble, entre joueurs. On a essayé de décompresser, de rigoler… Car il restait trois matches, il faut les gagner. Il faut donner une bonne image. Il y a des enfants qui nous regardent. Même si ça se passe mal, il ne faut pas lâcher. Même s’il y a une désillusion, il ne faut pas lâcher. On a une grande compétition l’année prochaine. Il faut garder cet état d’esprit. Il faut montrer aux gens que, quoi qu’il arrive, on ne va pas lâcher le maillot et on va continuer à se battre. C’est ce qu’on a essayé de faire ce soir. »