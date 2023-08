Yuta Watanabe agacé de voir des sièges vides…

Yuta Watanabe déjà frustré. Et pas seulement par la lourde défaite inaugurale du Japon, l’un des pays hôtes de la Coupe du monde, face à l’Allemagne (63-81). À l’issue de la rencontre, le leader japonais s’est agacé sur X/Twitter du nombre de sièges vides parmi les premiers rangs de l’Okinawa Arena.

« Les billets pour le match d’hier ont tous été vendus. Et j’ai entendu dire que de nombreuses personnes voulaient des places mais n’ont pas pu les obtenir. Je ne comprends pas pourquoi les sièges situés devant les bancs de l’équipe étaient vides », s’interroge le nouveau joueur des Suns, photo à l’appui.

« Si vous distribuez des billets à des gens qui ne viendront pas, vous devriez les vendre à des fans qui veulent vraiment assister au match », réclame ainsi le local de l’étape. Le message est passé mais devrait rester sans effet car les deux prochains matchs de poule du Japon, face à la Finlande et l’Australie, sont déjà « sold out ».

Sur cette première rencontre face à l’Allemagne, il est possible que certains fans locaux aient perdu de leur ferveur en raison de la domination des visiteurs.

À la pause, Moritz Wagner (25 points et 9 rebonds) et les siens menaient déjà de plus de 20 points (31-53). Le Japon de Yuta Watanabe (20 points) a davantage résisté en seconde période, mais sans parvenir à recoller.