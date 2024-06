Evan Fournier : « On s’est fait botter le cul »

Les Bleus auraient évidemment aimé démarrer leur premier week-end de la Coupe du monde d’une meilleure manière…

Après une préparation convaincante, l’Equipe de France s’est violemment cassé les dents contre le Canada d’un excellent Shai Gilgeous-Alexander (27 points, 13 rebonds, 6 passes et 2 interceptions) ce vendredi à Jakarta (95-65).

Encore largement dans le match à la mi-temps (43-40), les joueurs tricolores ont coulé après la pause, asphyxiés par l’intensité défensive de leurs adversaires canadiens, qui déroulaient aussi leur attaque.

Une douche froide terrible qui place déjà les Français dans une position pénible, face à l’obligation de l’emporter face à la Lettonie dimanche. Alors forcément, les mines étaient fermées en conférence de presse…

« C’était un match assez horrible de notre part, même si on était encore dans le coup à la mi-temps. Mais on a très mal démarré la seconde mi-temps et dès qu’ils ont pris l’avantage, on a coulé » notait ainsi un Vincent Collet un peu hagard, quand Evan Fournier, plus cru, ajoutait plus simplement : « On s’est fait botter le cul. »

Des Bleus surpassés dans l’envie et l’intensité

Rare satisfaction de cette bien pâle Équipe de France avec ses 21 points (soit 32% des points), même si la défense agressive de Dillon Brooks et Lu Dort le limitait à 3 petits points en seconde période, l’arrière des Knicks regrettait particulièrement la facilité avec laquelle son équipe s’est écroulée face à l’impact physique du Canada.

À l’image de cette domination énorme au rebond offensif (15 prises pour les Canadiens contre 5 pour les Français).

« Ils ont joué très physique, ont fait déjouer nos systèmes et nous ont finalement fait jouer contre-nature. Et ils ont fini par nous submerger. Le second quart-temps n’était que le début de notre chute », ajoutait le scoreur français.

Désormais, le cap est donc fixé sur la Lettonie, facile vainqueur du Liban (109-70). Après une telle déroute, les joueurs français doivent impérativement réagir et rester solidaires, pour sauver leur phase de groupe…

« Il faut gagner, tout simplement. Il faut mieux jouer, en rechargeant les batteries et en gardant la confiance. On a pris 30 points, mais on demeure une bonne équipe », concluait alors un Evan Fournier déçu mais pas abattu, quand le capitaine Nicolas Batum ajoutait : « C’est une bonne claque d’entrée, mais peut-être qu’en avait besoin. Il faut qu’on reste ensemble. »