Olivier-Maxence Prosper étudie le jeu de Mikal Bridges et Pascal Siakam

Michael Finley. Lorsqu’on l’interroge sur les joueurs passés ayant eu un impact positif sur lui, Olivier-Maxence Prosper cite le double All-Star des Mavs, actuellement vice-président de la franchise.

« Il est très présent. Il était ailier à l’époque alors il me donne beaucoup de conseils. Si je devais citer un ancien joueur, je dirais lui. Il m’a beaucoup aidé », affiche, sans donner de détail, le 24e choix de la Draft, de passage dans le Mavs Step Back Podcast.

Une aide visiblement bienvenue de la part d’un ancien joueur, resté 15 ans dans la ligue, durant lesquelles ce gros scoreur a enchaîné les saisons à 20 points ou plus avec les Mavs. Avant de remporter le titre, en 2007, non pas aux côtés de Dirk Nowitzki, mais de Tim Duncan et des Spurs.

Parmi les joueurs plus récents, le Canadien, ancien membre des Golden Eagles de Marquette, cite l’inévitable LeBron James qu’il a admiré en grandissant. « Je dirais qu’il est mon modèle. Pour mon jeu, je m’inspire de… J’essaie de prendre des éléments de différents joueurs », complète celui qu’on surnomme « OMax » Prosper.

Être le plus complet possible

Une catégorie de joueurs en particulier intéresse Olivier-Maxence Prosper : les ailiers et ailiers-fort long comme lui (2m03, 104 kg), capables de remonter le cuir et d’avoir un impact en attaque et en défense.

« Mikal Bridges est un joueur que j’aime beaucoup. J’aime sa façon de jouer, des deux côtés du terrain. Il peut rentrer des tirs ouverts, pousser en transition avec sa longueur et sa taille », cite ainsi le rookie qui, outre la nouvelle star des Nets, a également en tête un joueur qu’il a beaucoup suivi depuis le Canada.

« Des gars comme Pascal (Siakam) aussi, je l’ai vu jouer pour les Raptors, j’aime beaucoup. J’essaie juste de prendre des éléments de chaque joueur et de devenir le joueur le plus complet possible. Mais (je veux commencer) par être un gars qui peut avoir un impact des deux côtés du terrain, défendre sur le meilleur joueur (adverse). Et puis être capable de pousser le tempo, rentrer des tirs ouverts et faire le bon choix », poursuit le joueur de 21 ans.

Une description qui n’est pas sans rappeler le profil de Dorian Finney-Smith que les Mavs ont tenté de remplacer cet été, depuis son transfert aux Nets.