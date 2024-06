Team USA prend ses marques dans sa nouvelle maison

S’ils répondent aux attentes, c’est un sacré « petit plus » dont les Américains vont bénéficier dans cette Coupe du Monde puisqu’ils vont avoir le luxe de ne pas voyager du début à la fin de la compétition.

Pendant que quatre groupes seront dispatchés à Jakarta (Indonésie) et Okinawa (Japon) pour la phase de poules, et que quatre autres seront répartis sur le « Grand Manille », Team USA aura le privilège de rester à Pasay tout au long de son séjour.

Mercredi, les troupes de Steve Kerr ont donc fait la découverte du Mall of Asia Arena pour la première fois. L’enceinte de 16 500 places accueillera en effet les quatre quarts de finale, les deux demies et la finale. Les joueurs ont ainsi pu prendre leurs marques dans ce qui pourrait devenir leur nouvelle maison.

« C’est très utile. Je pense que tous les gars ont aimé voir la salle, ressentir les cercles, voir les panneaux. C’est bien de venir ici », a confié Steve Kerr en marge de ce premier entraînement qui sera en fait le seul dans l’enceinte, qui sera ensuite exclusivement réservée aux matchs. Les Américains s’entraîneront pour leur part dans leur hôtel, qui dispose des structures nécessaires, dont un gymnase et une salle de sport appropriée.

Tous les détails comptent lorsqu’on arrive à ce niveau de compétition et les Américains ont visiblement apprécié d’avoir pu se familiariser avec leur nouvel environnement en attendant samedi et leur entrée en lice face à la Nouvelle-Zélande. C’est notamment le cas d’Anthony Edwards, leader offensif de l’équipe, qui a dû apprivoiser le cercle avant que celui-ci n’accepte de laisser entrer ses tirs…

Huit matches à gagner

« Nous venons de faire un match d’entraînement et il y avait un couvercle sur le cercle », a-t-il lancé. « J’ai raté mes trois premiers tirs, mais j’ai fini par en mettre trois consécutifs. J’ai juste essayé d’enlever le couvercle du rebord, c’est le plus important. Il est parti maintenant », a-t-il ajouté après avoir converti son tir du milieu de terrain en fin d’entraînement.

Au-delà de ça, le fait de rester au même endroit et de ne pas voyager constituera un avantage pour les organismes.

À titre de comparaison, lors de la Coupe du monde 2019, Team USA avait dû jouer dans quatre villes chinoises différentes : Shanghai, Shenzhen, Dongguan et Pékin.

« C’est une bonne chose », a reconnu Austin Reaves. « J’espère que nous jouerons huit matchs ici et que nous les gagnerons tous. C’est bien d’arriver ici et de pouvoir s’imprégner du lieu. Nous avons eu de bons entraînements, et j’espère que nous continuerons à travailler tout au long de la semaine pour le match de samedi ».

Les Tall Blacks sont prévenus !