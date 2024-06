Cam Whitmore déjà investi auprès des basketteurs en herbe à Houston

« L’éthique de travail et la confiance : c’est ce qui m’a amené où j’en suis aujourd’hui. » Tel est le message que Cam Whitmore a voulu faire passer auprès de jeunes basketteurs de Houston.

Le rookie des Rockets s’est associé à l’équipementier sportif Wilson Sporting Goods pour remettre un chèque au Harriet & Joe Foster Family YMCA de Houston et participer à l’animation d’un stage de basket.

#Rockets rookie Cam Whitmore and Wilson Sporting Goods partnered to donate check and host Basketball Clinic at Harriet & Joe Foster Family YMCA pic.twitter.com/zKtSJLRbhO — Jackson Gatlin (@JTGatlin) August 22, 2023

Au début de l’été, le joueur de 19 ans avait annoncé une campagne conjointe avec les rookies du Magic, Jett Howard, et des Nets, Jalen Wilson, pour faciliter l’accès à la pratique du basket dans une structure YMCA (Young Men’s Christian Association) de leur ville respective.

Ils pouvaient tous les trois augmenter le montant de la donation accordée par l’équipementier grâce à leur participation à la Summer League. Les rookies pouvaient ainsi récolter 100 dollars supplémentaires par point marqué.

Cam Whitmore ayant été nommé MVP de cette compétition estivale, avec plus de 20 points de moyenne, il a ainsi fait grimper le montant du don, accordé à la structure texane, à 10 000 dollars. Un investissement naturel pour lui.

« J’ai été l’un de ces enfants qui essaient de devenir le prochain LeBron (James) ou un d’autre. C’est la prochaine génération. Je faisais partie de ce groupe et maintenant ils me regardent en essayant d’être le prochain. Quand je regarde en arrière, je voulais jouer avec les meilleurs et essayer de m’améliorer chaque jour. J’avais ces rêves et j’en suis au stade où c’est à mon tour de redonner à la communauté, pour voir où ça me mène », justifie le 20e choix de la dernière Draft.

Auprès des jeunes, il a ainsi mis l’accent sur le fait de « continuer à bosser, garder un objectif principal en tête, rester à l’écart des distractions et les rêves finissent par se réaliser ».