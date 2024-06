La NBA lance une enquête sur James Harden et les Sixers !

Après avoir tapé sur les doigts de Damian Lillard et son agent, la NBA a décidé d’ouvrir une enquête sur les rapports entre James Harden et les Sixers. Sans surprise, c’est la prise de parole du joueur, en Chine, qui a provoqué cette décision. Lundi matin, l’ancien MVP avait lancé ce message : « Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une franchise dans laquelle il est. Permettez-moi de le répéter. Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une franchise dans laquelle il se trouve ».

Selon ESPN, la commission d’enquête veut savoir si James Harden a menacé de ne pas jouer la saison prochaine, ou s’il fait référence à d’anciennes discussions contractuelles passées avec les dirigeants, ce qui pourrait constituer un contournement du « salary cap ». Rappelons que la saison passée, les Sixers avaient été sanctionnés pour avoir négocier le contrat de James Harden avant le début de la « free agency ».

Pour sa part, Harden a indiqué, en privé selon ESPN, que le terme « menteur » était uniquement lié au fait que les Sixers avaient décidé de mettre fin aux discussions sur son transfert aux Clippers. En juillet, Daryl Morey s’était engagé à aider James Harden à rejoindre le club de son choix. Sauf que les Sixers n’ont pas été satisfaits par l’offre des Clippers, et ils comptent donc sur James Harden pour la saison à venir.

Toujours selon ESPN, à l’image de Damian Lillard à Portland, Harden n’aurait pas l’intention de bouder, et s’il n’est pas transféré, il sera là pour la reprise de l’entraînement.