Damian Lillard serait prêt à reprendre avec… les Blazers

The Oregonian fait le bilan de ce mois de juillet bouillantissime du côté de Portland. Quelques jours après la Draft de Scoot Henderson, les dirigeants ont appris, ou plutôt eu la confirmation, que Damian Lillard souhaitait partir. Il n’a qu’une destination en tête : le Miami Heat.

Un mois plus tard, le meneur All-Star est toujours à Portland, et les Blazers n’ont toujours entamé de négociations sérieuses avec Pat Riley. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Heat n’a que Tyler Herro à mettre dans la balance, et que les Blazers n’en veulent pas car ils veulent miser sur le trio Henderson-Simons-Sharpe sur les extérieurs. Ce que souhaite Portland, selon nos confrères, ce sont quatre premiers tours de Draft et deux bons jeunes.

Portland est en position de force

Le Heat n’a pas forcément ça en stock, et il leur faut trouver une 3e, voire une 4e équipe, pour monter un échange à plusieurs. Les franchises blindées en choix de Draft sont connues, et on trouve notamment le Thunder et le Jazz. Elles savent qu’il y a la possibilité de récupérer Tyler Herro, l’un des meilleurs attaquants de sa génération.

Pour autant, à sept semaines du début du « training camp », rien ne bouge, et Portland se satisfait très bien de cet immobilisme. Aucune autre équipe ne s’est manifestée pour récupérer Lillard, et la franchise est en position de force. Le temps joue en sa faveur, même s’il y a la crainte de conserver un Lillard démotivé, comme les Rockets l’avaient expérimenté avec James Harden en 2020.

Toujours The Oregonian, Lillard a fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de rester chez lui à la reprise, et qu’il avait prévu d’être présent pour le début du « training camp » des Blazers si aucun échange n’est conclu d’ici là. Il compte s’entraîner et même… jouer pour justifier son salaire : plus de 45 millions de dollars en 2023/24.