Marc Gasol a bien du mal à prendre sa retraite

Deux ans après son frère, Marc Gasol va-t-il prendre sa retraite ? C’est possible puisque le président-joueur du Basquet Girona n’a pas prévu de débuter la saison, et il laisse clairement planer le doute sur la suite de sa carrière. C’est encore plus explicite qu’en mai, alors qu’il venait de boucler une saison à 10 points et 6 rebonds de moyenne. A 38 ans.

« Ce qui est sûr, c’est que je ne commencerai pas la saison. Cela me coûte beaucoup plus que ce que j’avais prévu lorsque j’ai pris la décision de jouer pour Gérone. C’est un exercice d’introspection plus compliqué que je ne l’avais prévu » explique le frère de Pau. « Je pense que la chose la plus intelligente à faire pour l’instant est de ne pas commencer la saison, de ne pas commencer au Basquet Girona… et ensuite nous verrons. Un autre joueur va arriver, un intérieur. Avec ce joueur, nous considérons que l’effectif est bouclé ».

« Je m’excuse également auprès des personnes qui attendent parce que je sais que ce n’est pas facile à comprendre »

Et si l’effectif est bouclé, c’est qu’il n’y aura pas forcément besoin de Gasol sur le terrain. L’ancien pivot des Grizzlies et des Raptors a joué blessé en fin de saison. Et il le paie cher.

« C’était un peu inconscient et irresponsable de ma part, mais j’ai senti que l’équipe en avait besoin, et nous avons continué à aller de l’avant », poursuit-il. « Maintenant, ce n’est plus le moment. Il est temps de prendre un autre type de décision, d’accepter la réalité et de penser à l’avenir, ce qui est le cas en ce moment. Il faut prendre une décision qui n’est pas facile à prendre. Elle a un impact très important – d’abord sur moi-même, puis sur tous ceux qui vous entourent. Et ce n’est pas aussi facile que prévu, vraiment ».

Et Gasol de s’excuser auprès de ceux qui attendent qu’il prenne sa décision. « Je m’excuse également auprès des personnes qui attendent parce que je sais que ce n’est pas facile à comprendre. Cela devrait être beaucoup plus clair [maintenant]. Mais croyez-moi, c’est quelque chose qui m’habite tous les jours et auquel je pense en permanence. »

Marc Gasol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 MEM 82 31 53.0 0.0 73.3 2.5 4.9 7.4 1.7 3.2 0.8 2.0 1.1 11.9 2009-10 MEM 69 36 58.1 0.0 67.0 3.0 6.3 9.3 2.4 3.7 1.0 2.0 1.6 14.6 2010-11 MEM 81 32 52.7 42.9 74.8 1.9 5.1 7.0 2.5 3.3 0.9 1.8 1.7 11.7 2011-12 MEM 65 37 48.2 8.3 74.8 1.9 7.1 8.9 3.1 3.1 1.0 1.9 1.9 14.7 2012-13 MEM 80 35 49.4 7.1 84.8 2.3 5.5 7.8 4.0 3.2 1.0 2.0 1.7 14.1 2013-14 MEM 59 33 47.3 18.2 76.8 1.4 5.8 7.2 3.6 2.5 1.0 1.9 1.3 14.6 2014-15 MEM 81 33 49.4 17.6 79.5 1.4 6.4 7.8 3.8 2.6 0.9 2.2 1.6 17.4 2015-16 MEM 52 34 46.4 66.7 82.9 1.1 5.9 7.0 3.8 2.7 1.0 2.3 1.4 16.6 2016-17 MEM 74 34 45.9 38.8 83.7 0.8 5.5 6.3 4.6 2.3 0.9 2.2 1.3 19.5 2017-18 MEM 73 33 42.0 34.1 83.4 1.1 7.0 8.1 4.2 2.5 0.7 2.7 1.4 17.2 2018-19 * All Teams 79 31 44.8 36.3 75.9 1.0 6.9 7.9 4.4 2.8 1.1 2.0 1.1 13.6 2018-19 * MEM 53 34 44.4 34.4 75.6 1.1 7.5 8.6 4.7 2.8 1.1 2.3 1.2 15.7 2018-19 * TOR 26 25 46.5 44.2 76.9 0.9 5.7 6.6 3.9 2.7 0.9 1.4 0.9 9.1 2019-20 TOR 44 26 42.7 38.5 73.5 0.7 5.6 6.3 3.3 2.8 0.8 1.3 0.9 7.5 2020-21 LAL 52 19 45.4 41.0 72.0 0.7 3.4 4.1 2.1 2.2 0.5 1.0 1.1 5.0 Total 891 32 48.1 36.0 77.6 1.6 5.8 7.4 3.4 2.9 0.9 2.0 1.4 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.