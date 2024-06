Futur adversaire de la France, le Canada s’offre l’Espagne après prolongation

Alors que l’annonce du forfait pour la Coupe du monde de Jamal Murray aurait pu gâcher sa fin de semaine, le Canada ne s’est pas déconcentré au moment d’aborder le plus gros test de sa préparation.

Ce jeudi soir, les joueurs de Jordi Fernandez ont effectivement frappé un grand coup, à une semaine du début du Mondial et d’un choc contre la France : ils ont battu l’Espagne (85-80), meilleure sélection du monde au classement FIBA. En Espagne, et au terme d’un match très intense, fermé en attaque et résolument tourné vers la défense.

Dans ce contexte, les deux équipes se sont regardées dans les yeux pendant quasiment toute la rencontre (6 points après le premier quart-temps, 4 points d’écart à la mi-temps et un point d’écart après la demi-heure). Si les titulaires canadiens, sous l’impulsion notamment de Shai Gilgeous-Alexander (22 points et 8 rebonds) et RJ Barrett (18 points) ont globalement dominé leurs adversaires espagnols, les locaux sont parvenus cependant à rester dans le coup en profitant des passages à vide du banc canadien, grâce notamment à Juancho Hernangomez (12 points) et un très intéressant Usman Garuba (10 points).

RJ Barrett garde le meilleur pour la fin

Une fois de plus, c’est RJ Barrett, sur sa lancée d’une énorme performance à 31 points à 13/14 aux tirs contre l’Allemagne plus tôt dans la semaine, qui a pris les choses en main en prolongation pour faire pencher, pour de bon, la balance en faveur des siens.

« Il me facilite la vie », appréciait d’ailleurs Jordi Fernandez, à propos de l’ailier des Knicks. « Je n’appelle pas énormément de systèmes pour lui, car il arrive à trouver sa place dans l’attaque sans forcer. Je suis très satisfait de ses performances jusqu’à maintenant. »

Et le coach… espagnol du Canada s’est ensuite dit surtout satisfait, du point de vue collectif, de la capacité de son plutôt jeune groupe, inexpérimenté à l’échelon FIBA, à conclure dans les moments chauds ce match disputé.

« Savoir tuer un match, c’est important. Surtout pour nous, vu notre inexpérience », a conclu Fernandez. « Nous venons de jouer des matchs à l’extérieur dans des bonnes ambiances, mais au bout du compte on garde en tête que ce ne sont que des matchs de préparation. On doit encore poursuivre notre chemin, et notre progression. »

