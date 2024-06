Jock Landale forfait pour la Coupe du monde !

Prochain et dernier adversaire de la France dans le cadre de cette préparation au Mondial, l’Australie sera privée de son meilleur intérieur, Jock Landale, et l’intéressé a annoncé, via les réseaux sociaux, qu’il ne participerait pas à la Coupe du monde !

« Je suis là, assis, ce matin, alors que les Boomers sont sur le point de s’envoler pour le Japon, et je me rends compte que je ne suis pas à leurs côtés » écrit-il. « Toute la préparation et les entraînements vécus qui s’envolent à 12 heures de partir, ça craint. Je me concentre sur le soutien que je peux leur apporter et sur la préparation de cette saison avec les Houston Rockets ».

Passé des Suns aux Rockets cet été pour un beau contrat de 32 millions de dollars sur quatre ans, Landale s’est blessé à la cheville gauche à la 5e minute de la rencontre face au Soudan du sud, disputée jeudi à Rod Laver Arena de Melbourne. Absents jeudi, le capitaine Chris Goulding et Joe Ingles, tous deux blessés à un genou, ont décollé avec le reste de l’effectif. Leur participation n’est pas remise en cause.

Jock Landale Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAN 54 11 49.5 32.6 82.9 1.2 1.4 2.6 0.8 1.0 0.2 0.6 0.3 4.9 2022-23 PHX 69 14 52.8 25.0 75.2 1.7 2.3 4.1 1.0 1.8 0.2 0.9 0.4 6.6 2023-24 HOU 56 14 51.5 25.0 80.0 1.6 1.5 3.1 1.2 1.3 0.4 0.6 0.6 4.9 Total 179 13 51.5 28.2 78.2 1.5 1.8 3.3 1.0 1.4 0.3 0.7 0.4 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.