DJ Steward invité au camp d’entrainement des Celtics

Avec des finances dans le rouge (masse salariale de 176.7 millions de dollars) mais encore deux postes garantis et un « two-way contract » à distribuer, les Celtics se tournent vers des joueurs à la relance pour évaluer leurs options.

En l’occurence, vers DJ Steward, le jeune meneur passé par Duke durant la saison 2020/21 (13 points, 3.9 rebonds, 2.4 passes et 1.1 interception), avant de faire chou blanc à la Draft 2021. Depuis, le natif de l’Illinois évolue en G-League, du côté des Stockton Kings où il s’en sort plutôt bien (13.3 points, 3.3 rebonds et 4.1 passe), et n’a donc toujours pas eu l’occasion de jouer en NBA, deux ans après son passage à l’échelon professionnel.

Il tentera d’y remédier à la rentrée à Boston, où il participera au camp d’entrainement, annonce ESPN. L’objectif ? Convaincre la direction des Celtics de lui offrir le troisième et dernière « two-way contract » du club.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matchs en NBA.