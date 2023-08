Le chapitre Spurs de Pau Gasol, tout un symbole

Parmi les 12 personnalités de la ligue qui seront intronisées au Hall of Fame samedi, quatre d’entre elles ont fait partie à un moment de leur carrière des Spurs. Outre Tony Parker et Gregg Popovich, Becky Hammon et Pau Gasol ont écrit aussi une partie de l’histoire des Spurs.

Avec six sélections All-star, deux titres NBA pour les Lakers et une carrière conclue à 17 points, 9.2 rebonds et 3.2 passes décisives par match, le nom de Pau Gasol est le plus souvent associé à Kobe Bryant, tant son arrivée à Los Angeles avait été couronnée de succès. Mais après son passage aux Lakers, l’ancien rookie des Grizzlies a aussi porté le maillot des Bulls, des Spurs, des Bucks et enfin des Blazers. Même si Tony Parker avoue avoir souffert face à son éternel rival en sélection nationale, c’est pourtant avec lui que des Spurs vieillissants ont écrit une des plus belles pages de leur histoire en 2017.

San Antonio, tout sauf une pré-retraite

On est alors en 2016, et Pau Gasol rejoint les Spurs après deux saisons avec les Bulls. Son rôle : remplacer Tim Duncan, retraité, et épauler LaMarcus Aldridge dans la raquette. Après le départ de Duncan, l’équipe entame forcément une phase de transition, mais les présences des cadres Tony Parker et Manu Ginobili, mais aussi de Kawhi Leonard, permettent à San Antonio de survoler la saison et de se qualifier pour les finales de conférence. Malheureusement, la blessure de Kawhi Leonard dès le Game 1 de la série face aux Warriors va stopper net les espoirs de titre des Spurs, qui étaient parvenus à mener de 23 points !

Sans titre au bout, cette saison reste méconnue dans l’histoire des Spurs, et pourtant le pivot de 36 ans avait marqué les esprits de ses coéquipiers mais aussi du staff. “C’est un homme avec beaucoup de classe et un très grand coéquipier » résumait Popovich, quand Aldridge rappelait la facilité de jouer aux côtés de Gasol :“C’est un intérieur très doué, ainsi qu’un très bon passeur. Quand je suis sur le terrain, je sais que je n’ai qu’a déborder mon adversaire, parce qu’il parviendra à me trouver.”

Sur le banc des Spurs cette année, et c’était une première, une femme : Becky Hammon. Alors qu’ils entreront ensemble demain au Hall Of Fame, elle se souvient du passage de l’Espagnol : « C’était clairement un des meilleurs, non seulement sur le terrain, mais en tant qu’homme. Son approche du jeu, son Q.I basket, la façon qu’il a de voir les choses…”

Des compliments que lui renvoie Gasol : “Il y a des personnes qui laissent leur empreinte dans le basketball. Ça rend les choses encore plus remarquables et belles quand vous les partagez avec des gens que vous connaissez bien et que vous appréciez” déclare Pau Gasol. “J’ai joué avec les plus grands basketteurs de cette génération… et j’ai joué sous les ordres de deux des coachs les plus intelligents dans l’histoire du sport, Phil Jackson et Gregg Popovich. Je peux vous dire une chose, Becky Hammon sait coacher en NBA. Point final.”

Demain, pour son entrée au Hall Of Fame, Pau Gasol a choisi un joueur avec qui il n’a jamais joué : Toni Kukoc. Quant à Becky Hammon, elle sera présentée par Sheryl Swoopes et Teresa Weatherspoon.

Pau Gasol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 MEM 82 37 51.8 20.0 70.9 2.9 6.0 8.9 2.7 2.4 0.5 2.7 2.1 17.6 2002-03 MEM 82 36 51.0 10.0 73.6 2.3 6.4 8.8 2.8 2.7 0.4 2.6 1.8 19.0 2003-04 MEM 78 32 48.2 26.7 71.4 2.6 5.1 7.7 2.5 2.4 0.6 2.4 1.7 17.7 2004-05 MEM 56 32 51.4 16.7 76.8 2.3 5.0 7.3 2.4 2.6 0.7 2.5 1.7 17.8 2005-06 MEM 80 39 50.3 25.0 68.9 2.4 6.5 8.9 4.6 2.3 0.6 2.9 1.9 20.4 2006-07 MEM 59 36 53.8 27.3 74.8 2.5 7.3 9.9 3.4 2.3 0.5 2.8 2.1 20.8 2007-08 * All Teams 66 36 53.4 25.0 80.7 2.4 6.0 8.4 3.2 2.1 0.5 1.9 1.5 18.9 2007-08 * MEM 39 37 50.1 26.7 81.9 2.4 6.4 8.8 3.0 2.2 0.4 2.1 1.4 18.9 2007-08 * LAL 27 34 58.9 0.0 78.9 2.3 5.6 7.8 3.5 2.0 0.5 1.6 1.6 18.8 2008-09 LAL 81 37 56.7 50.0 78.1 3.2 6.4 9.6 3.5 2.1 0.6 1.9 1.0 18.9 2009-10 LAL 65 37 53.6 0.0 79.0 3.7 7.6 11.3 3.4 2.3 0.6 2.2 1.7 18.3 2010-11 LAL 82 37 52.9 33.3 82.3 3.3 6.9 10.2 3.3 2.5 0.6 1.7 1.6 18.8 2011-12 LAL 65 37 50.1 25.9 78.2 2.8 7.6 10.4 3.7 2.0 0.6 2.2 1.4 17.4 2012-13 LAL 49 34 46.6 28.6 70.2 2.3 6.3 8.6 4.1 1.9 0.5 2.1 1.2 13.7 2013-14 LAL 60 31 48.0 28.6 73.6 2.1 7.6 9.7 3.4 2.1 0.5 2.4 1.5 17.4 2014-15 CHI 78 34 49.4 46.2 80.3 2.8 9.0 11.8 2.7 1.9 0.3 2.0 1.9 18.5 2015-16 CHI 72 32 46.9 34.8 79.2 2.2 8.9 11.0 4.1 2.1 0.6 2.3 2.0 16.5 2016-17 SAN 64 25 50.2 53.8 70.7 1.7 6.2 7.8 2.3 1.7 0.4 1.3 1.1 12.4 2017-18 SAN 77 24 45.8 35.8 75.6 1.7 6.4 8.0 3.1 1.6 0.3 1.4 1.0 10.1 2018-19 * All Teams 30 12 44.7 46.2 70.0 0.7 3.8 4.6 1.7 1.0 0.2 0.5 0.5 3.9 2018-19 * SAN 27 12 46.6 50.0 71.1 0.8 3.9 4.7 1.9 1.0 0.2 0.5 0.5 4.2 2018-19 * MIL 3 10 16.7 33.3 50.0 0.0 3.3 3.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.3 1.3 Total 1226 33 50.7 36.8 75.3 2.5 6.7 9.2 3.2 2.2 0.5 2.2 1.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.