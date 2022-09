La douce revanche de Becky Hammon

Six fois All-Star, quatre présences dans les All-WNBA Teams, meilleure moyenne à la passe en 2007 et membre des 25 meilleures joueuses de l’histoire de la WNBA, Becky Hammon a un CV comme joueuse qui fait rêver.

Mais malgré ce palmarès, et malgré ses huit saisons sur le banc des Spurs, aux côtés de Gregg Popovich comme assistante, aucune équipe NBA n’a voulu marquer l’histoire et offrir son banc à une femme. Becky Hammon a souvent tenté sa chance, en rencontrant des franchises, mais elle n’a essuyé que des refus. De quoi créer un sentiment d’amertume.

« C’est évident que si je m’appelais Brian et que j’avais joué 16 saisons en NBA, j’aurais déjà été engagée et virée quelques fois en NBA. Mais c’est comme ça », confie-t-elle à ESPN.



« Il ne s’agissait pas de prouver aux autres qu’ils avaient tort, mais de me prouver que j’avais raison »

La coach a finalement pris sa revanche, en allant gagner le titre WNBA avec les Las Vegas Aces, face au Connecticut Sun. Elle devient ainsi la première coach de l’histoire de la ligue à remporter le trophée dès sa première saison sur le banc (si on retire la saison inaugurale en 1997 puisque, par définition, les coaches étaient alors tous dans leur première année).

« Toutes les choses difficiles que j’ai affrontées ont été utiles dans mon parcours. Même si ce fut chiant de ne pas être sélectionnée parfois, ou d’être blessée (elle a connu deux blessures aux ligaments croisés), les moments durs construisent des choses nécessaires dans la vie même si on ne le ressent pas sur le moment. Pour moi, il ne s’agissait pas de prouver aux autres qu’ils avaient tort, mais de me prouver que j’avais raison. »

Même avec son statut d’ancienne joueuse respectée et d’assistante NBA à San Antonio, son retour en WNBA a été émaillé de critiques. Notamment sur son imposant salaire (un million de dollars) bien plus important que celui des joueuses. Et de doutes pour elle-même. « Je n’étais pas sûr de moi, en quittant la NBA. C’était un sacré saut dans le vide pour moi. »

Finalement, elle a bien fait. « C’est une des meilleures décisions de ma vie », avait-elle avoué en juillet. Élue coach de l’année et désormais championne WNBA, comment lui donner tort ? Peut-être même que ce triomphe va rebattre les cartes en NBA et que des dirigeants vont désormais la regarder d’un autre œil quand il s’agira de choisir un nouvel entraîneur ?

En attendant, Gregg Popovich, qui était venu la saluer pendant les Finals, a eu un mot pour son ancienne assistante, après ce sacre en WNBA. « Je ne suis pas surpris par son succès », a déclaré le quintuple champion NBA. « Becky a prouvé à maintes et maintes reprises sa passion et sa connaissance de ce sport. »