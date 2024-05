Toujours l’impasse autour de Christian Wood ?

Les semaines passent depuis l’ouverture de la « free agency » le 1er juillet, et Christian Wood, sans doute le meilleur free agent encore disponible à ce jour, demeure pourtant toujours sans club.

Amené à quitter Dallas, où il n’a pas convaincu cette saison à cause de ses limites en défense et d’une attitude pas toujours très bonne, le pivot de 27 ans est sur les tablettes des Lakers et du Heat depuis plusieurs semaines. Problème : rien ne semble indiquer qu’un départ vers Los Angeles ou Miami pourrait se concrétiser prochainement.

C’est le très bien renseigné Marc Stein qui l’a en effet récemment rapporté, expliquant que toutes les parties prenantes de ce dossier sont actuellement dans une impasse. Premièrement, le joueur, qui ne serait pas chaud à l’idée de signer pour le minimum, après avoir touché plus de 14 millions de dollars cette saison. Ensuite, il y a les Mavericks, qui préfèrent l’option du « sign-and-trade » pour ainsi récupérer une monnaie d’échange. Et enfin, il y a les Lakers et le Heat, qui n’ont justement aucune monnaie d’échange intéressante à proposer au club texan…

Et si Chicago débloquait la situation

D’autant que sur le plan financier, Los Angeles et Miami n’ont aucune marge de manœuvre : les Lakers ont moins de 2 millions de dollars dans leur tirelire avant d’atteindre la « luxury tax », tandis que le Heat l’a largement dépassée avec près de 178 millions de dollars déjà engagés en salaires pour la prochaine campagne.

Les deux clubs sont donc face à l’obligation de se plier aux conditions de Dallas pour espérer recruter Christian Wood, qui lui pourrait bien être obligé de signer ailleurs pour débloquer sa situation… Pourquoi pas à Chicago qui possède une enveloppe de 10 millions de dollars pour recruter.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer l’un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.

Christian Wood Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 17 9 41.5 36.4 61.9 0.8 1.5 2.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 3.6 2016-17 CHA 13 8 52.2 0.0 73.3 1.1 1.2 2.2 0.2 0.9 0.2 0.5 0.5 2.7 2018-19 * All Teams 21 12 52.1 34.6 73.2 0.8 3.1 4.0 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 8.2 2018-19 * MIL 13 5 48.0 60.0 66.7 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 2.9 2018-19 * NOP 8 24 53.3 28.6 75.6 1.6 6.3 7.9 0.8 1.8 0.9 1.8 1.3 16.9 2019-20 DET 62 21 56.7 38.6 74.4 1.7 4.6 6.3 1.0 1.6 0.6 1.4 0.9 13.1 2020-21 HOU 41 32 51.4 37.4 63.1 1.9 7.8 9.6 1.7 2.2 0.8 2.0 1.2 21.0 2021-22 HOU 68 31 50.1 39.0 62.3 1.6 8.5 10.1 2.3 2.5 0.8 1.9 1.0 17.9 2022-23 DAL 67 26 51.5 37.6 77.2 1.3 6.0 7.3 1.8 2.5 0.5 1.8 1.1 16.6 2023-24 LAL 50 17 46.6 30.7 70.2 0.8 4.3 5.1 1.0 1.4 0.3 1.0 0.7 6.9 Total 339 23 51.4 37.2 69.4 1.4 5.6 7.0 1.4 1.9 0.5 1.4 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.