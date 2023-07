Joe Mazzulla et les Celtics vont devoir rassurer Malcolm Brogdon

Malgré son trophée de meilleur sixième de l’année remporté quelques semaines auparavant, Malcolm Brogdon n’était pas loin de faire ses valises cet été. Les Celtics l’avaient en effet intégré au transfert de Kristaps Porzingis, avec les Wizards et les Clippers.

Mais ces derniers, inquiets de l’état de santé de l’ancien joueur d’Indiana, ont fait capoter le transfert. Et finalement, on le sait, c’est Marcus Smart qui est parti vers Memphis pour que le Letton arrive à Boston.

Malcolm Brogdon est donc certes encore dans le Massachusetts, mais sait aussi que la franchise était prête à s’en séparer. Pas facile à vivre…

« Il y a eu des discussions au sein de la franchise », explique Joe Mazzulla pour Mass Live. « Dès qu’on se retrouve dans une situation comme ça, avec une relation à gérer, il faut faire des petits pas. Il y a un processus de guérison et d’écoute à effectuer, et il faudra voir où on en est. Au fur et à mesure, on ira de l’avant le mieux possible. »

Il sera capital pour les Celtics de renouer un lien sain avec leur meneur de jeu remplaçant afin de prendre la suite de Marcus Smart la saison prochaine, puisque le rookie de l’année 2017 et Derrick White seront très attendus dans ce rôle. Joe Mazzulla a tout de même confirmé que l’ancien Spur remplacerait Marcus Smart comme meneur de jeu remplaçant, Malcolm Brogdon gardant donc son rôle de 6e homme.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.3 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.7 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.3 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 Total 400 30 46.7 38.8 87.9 0.8 3.4 4.2 4.6 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.