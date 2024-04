Derrick White : « On ne peut pas remplacer Marcus Smart »

Comment remplacer Marcus Smart la saison prochaine ? C’est la question que se pose Derrick White, après le transfert du meneur de jeu vers Memphis, et l’arrivée de Kristaps Porzingis. L’ancien des Spurs estime que la mission s’annonce compliquée pour les Celtics.

« Ce transfert est fou », confie Derrick White à NBC Sports. « J’ai beaucoup d’amour et de respect (pour lui) et ce fut un privilège de jouer avec Smart. On ne peut pas remplacer Smart, ce qu’il fait des deux côtés des terrains. Il n’y a qu’un Marcus Smart, il est unique. Il a rattrapé beaucoup d’erreurs qu’on a commises cette saison. Il y aura un grand vide à combler et tout le monde va devoir s’y mettre. Il m’a toujours poussé et motivé à devenir meilleur. Je lui souhaite le meilleur à Memphis. »

Ce départ va évidemment provoquer des changements importants chez les finalistes 2022. Premièrement, Derrick White sait ainsi que son rôle va évoluer.

« On a beaucoup de joueurs qui peuvent porter la balle et je vais probablement devoir jouer plus au poste de meneur que cette saison. Je suis impatient d’avoir cette opportunité. L’été qui s’annonce sera important pour moi. »

Ensuite, Kristaps Porzingis va bouleverser l’équilibre des Celtics.

« Je suis impatient et enthousiaste de jouer avec lui. Il est très talentueux. Je me souviens d’un match à Washington où il avait été incroyable. On ne pouvait rien faire (référence, sans doute, au 28 mars, avec 32 points et 13 rebonds pour le Letton). Il peut faire des tas de choses des deux côtés du parquet. Je suis impatient de le connaître et de l’accueillir dans cette équipe. »

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.