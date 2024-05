Grant Williams touché par la fin de son aventure à Boston

Même s’il a senti venir son départ de Boston et qu’avec son nouveau contrat à Dallas, il a réussi son pari, Grant Williams ne quitte pas les Celtics avec le sourire. Il a passé les quatre premières saisons de sa carrière là-bas et c’est forcément douloureux de partir.

« C’était vraiment difficile de quitter les joueurs », confirme-t-il au Boston Globe. « C’était sans doute la chose la plus compliquée, car j’ai grandi avec ce groupe et j’ai accompli de grandes choses. J’ai beaucoup d’amis là-bas. J’ai passé tellement de temps ici que c’est logiquement difficile, c’est comme quitter son université. Pourrais-je y revenir et revoir les gens que j’ai connus ? »

La fin de son aventure n’a en plus pas été parfaite. En fin de saison, Joe Mazzulla a fait le choix de se passer de Grant Williams et cette mise à l’écart a été dure à avaler, surtout que le joueur et le coach avaient noué une relation d’amitié. Blake Griffin avait alors échangé avec son coéquipier pour lui rappeler qu’il devait rester professionnel malgré tout.

« J’ai eu une période de deux semaines où je n’ai pas été professionnel qui, quand je la regarde maintenant, me déçoit. Je devais comprendre qu’être professionnel, ce n’est pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. »

Ce moment a-t-il eu une influence sur son amitié avec son coach ?

« On peut toujours avoir des différends professionnellement, mais les liens ne changent pas », affirme Grant Williams. « Je serai là pour lui et sa famille si besoin. Je l’aimerai toujours comme un ami. Même si la saison n’a pas tourné comme on le voulait, on a toujours du respect l’un pour l’autre. J’aurai toujours des compliments à faire sur lui, il les mérite. C’est une bonne personne et un bon coach. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 76 28 45.6 37.5 75.7 1.1 3.1 4.2 2.3 3.0 0.6 1.4 0.5 10.3 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 29 31 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 Total 364 23 45.3 37.7 76.8 1.0 2.7 3.6 1.4 2.6 0.5 1.0 0.5 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.