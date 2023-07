Grant Williams a réussi son pari

Ciblé par les Mavericks depuis plusieurs semaines, Grant Williams va bien évoluer à Dallas puisqu’il rejoint le Texas via un nouveau contrat de 54 millions de dollars et un « sign-and-trade » à trois équipes avec Boston évidemment et San Antonio.

Ce nouveau contrat est aussi une réussite pour l’intérieur, qui a refusé une prolongation de 48 millions (plus des bonus) à l’été 2022. Un an après, et malgré avoir perdu de l’impact à Boston, il signe pour plus.

« J’ai l’impression, vu comment mon agent et les autres en parlaient, que c’était notre plancher », explique le nouveau joueur de Dallas pour The Athletic, avant de rentrer dans des détails de fiscalité. « Ce contrat, en réalité, ça aurait été 48 millions à Boston, puisqu’il y a la « millionaire’s tax » (une taxe de 4% sur les revenus au-dessus d’un million de dollars dans le Massachusetts). Donc 54 millions à Dallas, c’est comme 58 à Boston ou 63 millions à Los Angeles. C’était un peu stratégique sur ce point-là, mais l’année s’est bien passée et certaines choses ont changé. C’est pourquoi je me sens très à l’aise d’en arriver à cette situation. »

Financièrement, Grant Williams est effectivement gagnant.

« J’estime avoir fait assez pour garder ouvertes les négociations que j’avais avec la franchise l’année précédente. J’ai assez bien joué pour demander une certaine somme, et bien plus si j’avais été non-protégé », analyse-t-il. « J’étais protégé donc c’était sûr que la première vague de free agents allait tout emporter. En général, quand on est protégé, on perd beaucoup d’argent. Car on ne donne pas tout alors qu’une autre équipe peut égaler l’offre. Mais à 24 ans, alors que les autres free agents avaient 27 ou 28 ans, j’étais en bonne position. »

« Rejoindre une équipe comme les Mavericks, c’est vraiment excitant pour moi »

Même s’il pour cela, il a quitté Boston, où il voulait vraiment rester. Mais avec Robert Williams III de retour de blessure et l’arrivée de Kristaps Porzingis, son temps de jeu allait avoir du mal à décoller à l’avenir.

« J’en étais conscient depuis le début. Je connais les chiffres et ils auraient pu se permettre de me garder. Mais après l’année dernière, je ne pensais pas que c’était réaliste. Boston a tenté de garder la main, et c’est normal, cela montre même, d’une certaine manière, un peu qu’ils voulaient me garder. Mais rejoindre une équipe comme les Mavericks, c’est vraiment excitant pour moi. »

Le finaliste 2022 n’a évidemment que des compliments à faire sur sa nouvelle équipe.

« Le talent dans cette formation est absurde. Kyrie Irving et Luka Doncic sont des superstars, parmi les dix meilleurs joueurs de la ligue. Il y a beaucoup de talents. Je suis impatient de découvrir une nouvelle ville, d’embrasser une nouvelle culture et de nouveaux fans. Je veux y apporter mon énergie, ma mentalité. Que ce soit dans le coaching, dans les bureaux ou avec Mark Cuban, c’est une franchise sur laquelle on entend toujours de bonnes choses. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.