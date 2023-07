L’éponge Bilal Coulibaly séduit à Washington

Après trois matchs de Summer League, Bilal Coulibaly tourne à 10 points, 5 rebonds, 1.7 passe, 1.7 contre et 0.7 passes décisive de moyenne, en 30 minutes. Le 7e choix de la dernière Draft a notamment inscrit un tir décisif face à Boston, plaçant également quelques contres qui ont impressionné l’assistance.

Comme attendu, le Français marque surtout les esprits par son activité globale, en particulier sur le plan défensif. En attaque, il y a encore du travail avec des pourcentages de réussite (38% dont 10% à 3-points) qui font que les adversaires vont sans doute (et font déjà) l’impasse sur le shoot du 7e choix de la dernière Draft.

Mais pour Landon Tatum, son coach en Summer League, c’est la capacité d’apprentissage du rookie qui marque.

« C’est un super gamin » expliquait ainsi le technicien. « Il écoute tout ce qu’on lui raconte. C’est aussi un gars qui peut prendre l’information qu’on lui donne et, s’il se trompe, il est capable instantanément de comprendre qu’il a fait une erreur. Être un joueur NBA, ça demande de pouvoir se corriger soi-même, avant que les coachs n’aient à le faire, et c’est quelqu’un qui fait ça déjà très bien. »

Défense et confiance

Landon Tatum apprécie également la confiance de Bilal Coulibaly, qui n’a donc pas hésité à prendre ce tir décisif face aux Celtics à mi-distance, même si ce n’est pas vraiment sa force à l’heure actuelle.

« Il m’a dit qu’il était un joueur clutch après avoir mis ce tir. Je ne peux pas le contredire. Il a beaucoup de confiance, et j’adore ça. Parce que tous les soirs, si vous n’avez pas confiance en vous, vous êtes mort. Donc voir qu’il avait cette confiance dans ce moment-là, dans cette situation, alors que l’horloge défilait… »

Plutôt utilisé sans le ballon lors des deux premiers matchs, le Français a été davantage placé comme meneur lors de la troisième rencontre, face aux Spurs. Avec du bon et du moins bon, mais toujours avec quelques certitudes.

« Je pense qu’il a plutôt bien géré la mène » assurait ainsi Landon Tatum après le match face à San Antonio. « Il a pas mal eu le ballon en main et il a fait du bon travail pour attaquer et créer pour les autres. On devait voir cet aspect-là de son jeu, mais il a également défendu. Et c’est ce que j’aime le plus chez lui. Même si on lui met le ballon dans les mains en attaque, il ne va pas se contenter de jouer d’un seul côté du terrain ».