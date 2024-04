Pour entourer Victor Wembanyama, les Spurs misent sur la continuité

Si Victor Wembanyama (19 ans), et avec lui Jeremy Sochan (20 ans) et Devin Vassell (22 ans), représentent clairement l’avenir des Spurs, la franchise texane se félicite aussi à juste titre d’avoir pu conserver plusieurs joueurs durant l’intersaison.

Outre Tre Jones ou encore Julian Champagnie, c’est également Sandro Mamukelashvili qui ont été conservés grâce à des prolongations de contrat. Arrivé en cours de saison, après avoir été tout bonnement coupé par les Bucks, l’ailier géorgien avait montré de belles choses à 11 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne.

Une ossature bien en place

« El Mamu » a appris la nouvelle de sa prolongation avec joie, c’est le moins qu’on puisse dire !

« J’étais super content de recevoir ce coup de fil de Pop », sourit Mamukelashvili dans l’Express News. « Ça veut dire beaucoup pour moi. J’ai grandi en le regardant à la télé et j’ai toujours voulu jouer pour lui, donc c’est énorme pour moi d’avoir ce type de relation avec lui. »

Avec Devin Vassell et Charles Bassey qui sont également sous contrat, plus les vétérans locaux Keldon Johnson et Doug McDermott, c’est donc un solide groupe d’une huitaine de joueurs qui permettent aux Spurs de garder une continuité nécessaire à toute équipe de haut niveau.

« Ce sont tous des bons gars », ajoute Keldon Johnson, le vétéran du groupe à l’aube de sa cinquième saison au club. « C’est plaisant de discuter avec eux, et ils sont tous très sérieux au travail pour progresser. C’est important pour nous de les conserver. Je prends du plaisir avec eux et je suis content qu’ils reviennent. »

Coach Pop’ fidèle au poste

Après une saison à 13 points et plus de 6 passes et 1 interception par match, le meneur Tre Jones (le frère de Tyus) a en l’occurrence signé un contrat de 20 millions sur deux ans.

« J’étais vraiment content pour Tre, d’abord et avant tout », commente McDermott. « C’est bien de le voir récompensé pour sa saison passée. J’étais avec lui à son mariage quand il appris la nouvelle, c’était vraiment un moment à part. »

Déjà tous réunis à Vegas pour assister aux grands débuts de leur nouveau coéquipier tricolore, Victor Wembanyama, à Las Vegas, les Spurs ont déjà repris la route des gymnases et salles de musculation.

« Notre alchimie est exceptionnelle », conclut Mamukelashvili. « Tout le monde aime être ensemble, on se soutient les uns les autres. On est venu à Vegas pour travailler et aussi montrer notre soutien aux gars qui jouent en ligue d’été. C’est super de pouvoir passer du temps tous ensemble et de progresser à l’unisson. »

Le tout sous la coupe de Gregg Popovich, qui vient de prolonger pour 80 millions de dollars sur cinq ans ! Difficile de trouver meilleure gage de continuité puisque Coach Pop’ fêtera en décembre ses 27 ans à la tête de l’équipe. La quasi totalité de son groupe n’était pas né !