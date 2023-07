Une Summer League aux allures de tremplin pour Nikola Jovic

Le rookie Jaime Jaquez Jr. n’a pas été le seul à se mettre en évidence avec Miami la nuit dernière. À ses côtés, le sophomore Nikola Jovic s’est en effet illustré avec 21 points, 8 rebonds et 3 passes en 27 minutes (7/12 au shoot, dont 2/4 à 3-points, et 5/7 aux lancers). Les automatismes entre les deux jeunes sont même déjà à souligner.

Une prestation en tout cas convaincante de la part du Serbe (malgré 4 pertes de balle), au sortir de sa première année délicate en NBA.

Lesté de 10 kilos supplémentaires

« La saison dernière a été vraiment compliquée pour moi », a-t-il ainsi reconnu, en sortie de victoire face aux Lakers. « Au cours de la saison, [Erik Spoelstra] m’a inséré à quelques reprises dans le cinq de départ, donc je peux maintenant comprendre à quel point le jeu est rapide. J’avais juste besoin d’un temps d’adaptation et, [hier soir], je me suis bien senti. Je n’ai ressenti aucune pression, j’étais vraiment confiant et le jeu me paraissait lent. »

Physiquement, Nikola Jovic n’a plus grand-chose à voir avec le jeune gringalet drafté par le Heat en 2022, car il a depuis gagné près de 10 kilos et, sur le parquet, cela commence à se voir dans son jeu.

« Je me sens bien physiquement et je pense que tout le monde a pu constater que j’utilise maintenant mon corps à bon escient », a-t-il estimé, même s’il regrettait aussi de ne pas avoir conclu plus souvent des actions malgré le contact du défenseur.

Va-t-il rester au Heat ?

Des progrès encourageants et intéressants donc, qui pourraient permettre à Nikola Jovic de se faire une place dans la rotation d’Erik Spoelstra la saison prochaine. S’il se met, notamment, à penser davantage à lui…

« Il est presque trop altruiste, donc nous l’encourageons juste à se montrer agressif, le rester et jouer son jeu », soulignait ainsi Caron Butler, coach du Heat en Summer league, qui ne cesse en ce sens de vouloir lui mettre le ballon entre les mains cet été.

Bien sûr, l’avenir à court terme de Nikola Jovic à Miami dépendra certainement du dossier Damian Lillard, puisqu’il se pourrait parfaitement que le Serbe de 20 ans soit intégré à un éventuel transfert, compte tenu de sa valeur marchande attractive…

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 Total 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.