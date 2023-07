Transfert de Damian Lillard : Tyler Herro en partance vers les Nets ?

Les Blazers ne feront aucun cadeau à Damian Lillard, qui a demandé son transfert, et ils ne le braderont pas. C’est le message que veulent faire passer les dirigeants, et c’est ESPN qui s’en fait l’écho. Ils savent que leur « franchise player » souhaite rejoindre le Heat, mais pas question de monter un échange sans contrepartie intéressante.

Seule solution : monter un échange en triangle. C’est ce qu’ont fait, en deux temps, les Wizards et les Suns dans le cadre du transfert de Bradley Beal, avec l’ajout des Warriors pour récupérer Chris Paul.

Les Nets « ouverts » aux propositions

Selon SNY.tv, les Nets pourraient être cette troisième franchise, et c’est Tyler Herro qui pourrait tout débloquer.

« Les négociations autour de Lillard se sont poursuivies dimanche. Samedi en fin d’après-midi, les Nets ont été contactés en tant que troisième équipe potentielle dans un échange qui aurait envoyé Lillard à Miami » écrivent nos confrères. « On ne sait pas si les négociations ont progressé, mais les Nets recevraient Tyler Herro comme troisième équipe incluse dans l’échange. Ils recevraient sans doute aussi des choix de Draft pour avoir aidé à faciliter la transaction. Les joueurs des Nets qui ont été discutés dans le cadre de l’échange à trois équipes et les autres exigences de Brooklyn pour conclure un accord ne sont pas clais. Mais samedi soir, les Nets étaient, au moins, ouverts à l’idée d’un échange qui aurait permis à Herro d’atterrir à Brooklyn. »

Jusuf Nurkic dans les valises de Damian Lillard ?

Tyler Herro doit savoir qu’il est sur le départ puisqu’il a modifié sa bio et sa photo sur ses réseaux sociaux. Le Heat n’est plus mentionné, et il pourrait donc rejoindre Mikal Bridges et Cam Johnson à Brooklyn pour former un superbe jeune trio. Pour Portland, l’idée serait aussi d’intégrer Jusuf Nurkic dans les discussions car le fragile pivot doit toucher 54 millions sur les trois prochaines années, et le Bosnien semble aussi au courant.

Si Mikal Bridges et Cam Johnson sont intouchables, que pourraient envoyer les Nets à Portland ? On évoque un package autour de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et Nic Claxton, et des tours de la Draft. Pourquoi pas Ben Simmons dont le gros salaire pourrait faciliter la transaction. Autre contrat qui facilitera la transaction, celui de Kyle Lowry, mais son nom n’apparaît pas dans les rumeurs.

Est-ce que ça suffira aux Blazers pour appuyer sur le bouton et valider la transfert ?