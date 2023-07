Ochai Agbaji, leader du Jazz en Summer League

L’optimisme règne au Jazz, auteur d’une campagne 2022/23 convaincante, avant de viser juste durant l’intersaison avec des bons choix à la Draft puis l’arrivée (gratuite ou presque) de John Collins en provenance d’Atlanta. Une des (nombreuses) sources de satisfaction ? Ochai Agbaji.

Arrivé dans l’Utah en septembre dernier, dans le cadre de l’échange avec les Cavaliers pour Donovan Mitchell, l’arrière formé à Kansas s’est effectivement vite affirmé cette saison, sa première dans la ligue, comme un « role player » précieux dans la rotation du Jazz, dans l’ombre des têtes d’affiche Jordan Clarkson ou Lauri Markkanen.

Sans surprise, son club s’attend donc à ce qu’il confirme ces prochaines semaines, à la Summer League de Salt Lake City puis celle de Las Vegas, son statut de jeune talent qui monte dans la formation de Will Hardy.

« Ça va être une opportunité pour lui de répéter encore ses gammes, et de construire sur ce qu’il a offert à notre équipe sur les 10 derniers matchs de la saison », déclarait d’ailleurs le coach du Jazz, qui aurait même pu dire « les 20 derniers matchs de la saison » tant l’arrière de 23 ans fut bon sur cette période pour boucler sa première campagne en NBA (13.6 points, 2.6 rebonds et 2.3 passes par match en tant que titulaire). « Il a pris de l’importance dans notre dispositif, donc on veut qu’il capitalise là-dessus cet été. »

Un leader pour l’été

Joueur de complément précieux par son tir extérieur avec l’équipe première, Ochai Agbaji occupe logiquement une place plus centrale dans le jeu du Jazz version Summer League. Fort de son expérience de sa saison rookie (mais aussi de ses quatre saisons à Kansas), il porte davantage la balle, et parle davantage.

« J’ai pris un rôle de leader, mais aussi de meneur de jeu, de connecteur. Je reste agressif tout en essayant d’impliquer tout le monde », ajoute celui qui fait figure cet été de jeune vétéran pour les rookies Keyonte George, Taylor Hendricks et Brice Sensabaugh. « J’ai engrangé de la confiance cette saison, durant les vingt derniers matchs, et cela me permet d’étendre un peu mon rôle, cet été. Et l’idée est bien sûr ensuite de transposer l’expérience estivale avec la vraie équipe, à la rentrée. »

Evan Bradds, qui s’est occupé de son développement dans le staff du Jazz cette saison et qui entraine l’escouade estivale ce mois-ci, apprécie en tout cas ses progrès, et confirme ses qualités de leader.

« Il a la bonne agressivité. Parfois, certains jeunes confondent agressivité et précipitation, et se mettent à tirer à tout bout de champ. Heureusement pour nous, Ochai est plus nuancé », conclut ainsi le technicien. « Il est toujours agressif, sans tomber dans la caricature et les mauvais tirs. Il a toute ma confiance. »

Ochai Agbaji Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 59 21 42.7 35.5 81.2 0.7 1.3 2.1 1.1 1.7 0.3 0.7 0.3 7.9 Total 59 21 42.7 35.5 81.2 0.7 1.3 2.1 1.1 1.7 0.3 0.7 0.3 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.