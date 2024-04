Les Hornets reçoivent beaucoup d’offres pour le 2e choix de la Draft

Derrière le premier choix de la Draft promis à Victor Wembanyama, le doute règne toujours sur la voie que Charlotte va emprunter avec son deuxième choix.

La franchise de Caroline du Nord a affiné sa sélection à deux joueurs, Scoot Henderson et Brandon Miller, qui ont effectué un dernier workout lundi sous le regard des dirigeants des Hornets, et notamment de Michael Jordan. C’est Son Altesse, à quelques jours de valider la vente de la franchise, qui devrait avoir le dernier mot.

Sauf qu’il demeure une troisième et dernière option : échanger ce choix. Depuis plusieurs jours, on évoquait ainsi un intérêt des Pelicans pour Scoot Henderson, et à écouter Mitch Kupchak, le GM de la franchise, les propositions ne manqueraient pas ! Du coup, l’indécision règne encore à quelques heures du grand rendez-vous…

« Vous seriez surpris de voir le nombre d’appels téléphoniques et de joueurs qui seraient disponibles »

« Je pense que nous garderons le 2e choix, mais je ne vais pas exclure la possibilité que nous l’échangions », a déclaré Mitch Kupchak hier. « C’est un choix très convoité dans notre ligue en ce moment. Vous seriez surpris de voir le nombre d’appels téléphoniques et de joueurs qui, selon moi, seraient disponibles. Jusqu’à la dernière minute, nous écouterons, mais pour l’instant, je pense que le choix se portera sur le pick numéro 2 ».

Le dirigeant a bien fait en sorte de rester le plus énigmatique possible sur le joueur que Charlotte préférerait récupérer entre Scoot Henderson et Brandon Miller. Il a en revanche fait la même sortie qu’à l’issue de la saison, assurant qu’au stade où en sont les Hornets, la franchise allait chercher le meilleur joueur disponible et pas forcément le joueur s’adaptant le mieux aux forces en présence actuelles. Ce qui peut sous-entendre que la position de Scoot Henderson (meneur de jeu comme LaMelo Ball) ne constitue pas un frein. D’un autre côté, Adrian Wojnarowski a révélé que le front-office avait été davantage impressionné par Brandon Miller lors de son deuxième workout… et ce dernier, très détendu, s’est même permis de taquiner Michael Jordan.

Enfin, Mitch Kupchak a également précisé que sa franchise s’était fixée une deadline pour recevoir des offres. « Il n’y aura plus d’activité, et plus rien n’arrivera quand nous serons à 1h15 de la Draft ».