NCAA | Simeon Wilcher se désengage de North Carolina… pour rejoindre Rick Pitino ?

Le recrutement en NCAA est un jeu d’échecs incessant : quand un pion est ajouté sur l’échiquier, un autre le quitte bien souvent en conséquence. Surtout quand ces deux pions veulent aller sur la même case.

La métaphore s’applique en ce moment sur le campus de Chapel Hill, quartier général du programme de basket de North Carolina. Alors que les Tar Heels ont récemment sécurisé l’arrivée, avec un an d’avance, du « freshman » Elliot Cadeau, le meilleur meneur en « high school », un autre meneur « freshman », Simeon Wilcher, déjà engagé avec UNC depuis plusieurs mois, a lui effectivement décidé de quitter le navire subitement.

On dit « subitement » car il est tout de même assez rare, à cette période de l’intersaison, qu’un futur « freshman » se désengage de son équipe, mais dans le cas des Tar Heels, ce n’est en fait pas une grosse surprise.

Car Elliot Cadeau débarque en effet à Chapel Hill pour s’emparer du poste de meneur titulaire et donc de la majorité des minutes, laissant ainsi des miettes à Simeon Wilcher, s’il était resté. D’autant que le « backcourt » du coach Hubert Davis est aussi composé du « senior » RJ Davis, deuxième arrière capable de jouer meneur, et du « sophomore » Seth Trimble, un meneur « freshman » la saison passée et promis à la rentrée à un rôle plus important.

Rick Pitino ne perd pas de temps

Il y a donc du monde au balcon sur les postes 1/2 dans la rotation de North Carolina pour la saison 2023/24, et Simeon Wilcher a donc préféré aller voir ailleurs, quelque part où les minutes seront plus faciles à obtenir.

Du côté du Queens, dans les rangs de l’effectif « new look » de Rick Pitino à St. John’s, par exemple ? C’est bien possible, si on en croit les informations de Zach Braziller du NY Post, qui rapporte que le mythique technicien est déjà sur le coup et a déjà « booké » une visite de Simeon Wilcher sur le campus du Red Storm ce jeudi.

Engagé en mars pour relancer le programme du Queens, à la dérive ces dernières années, l’increvable Rick Pitino a totalement reconstruit l’effectif du Red Storm ces dernières semaines, et pourrait finaliser son intersaison d’une bien belle manière en sécurisant le recrutement du meneur, classé au 34e rang dans sa classe d’âge.

Natif du New Jersey qui plus est, et qui se rapprocherait donc du bercail en rejoignant le campus du Queens…