Christian Braun, le rookie qui n’a toujours pas froid aux yeux

Christian Braun est à deux victoires d’entrer dans l’histoire de la NBA. Ce n’est pas avec des triple-double comme Nikola Jokic et Jamal Murray, mais tout simplement parce qu’il pourrait devenir le premier joueur depuis Billy Thompson, en 1987, à réaliser le « back-to-back » titre NCAA / titre NBA. Il ne serait d’ailleurs que le 5e joueur à réaliser cet exploit, et avant lui, il y a eu Bill Russell et Magic Johnson !

On n’en est pas encore là, et pour l’instant, le rookie de Denver va se contenter d’être le facteur X du Game 3 avec ses 15 points en 19 minutes à 7/8 aux tirs. Un match presque parfait avec des paniers qui ont fait très mal au Heat.

« Il fallait qu’on rebondisse après avoir perdu à la maison, et je profite de quelques opportunités » explique Christian Braun sur le plateau de TNT. « Bien sûr, Nikola me rend les choses faciles… Ensuite, on savait que si on effectuait les bons ajustements et qu’on jouait notre basket, ils ne pouvaient pas nous battre. »

Pour Nikola Jokic justement, c’est Christian Braun « qui nous fait gagner le match. C’est un winner ! » Quant à Mike Malone, il manque de mots pour qualifier la performance de son rookie : « Christian a été fantastique. Il ne donne pas l’impression d’être un rookie. Il est agressif, costaud, physique et en confiance. Ses 15 points et 4 rebonds en sortie de banc en 19 minutes ont eu beaucoup, beaucoup d’impact ».

« Il a gagné à tous les niveaux : lycée, université et désormais il est en finale NBA »

Pour le coach de Denver, cette performance n’est pas non plus étonnante car son rookie a gagné sa place dans la rotation. « Il l’a prouvé tout au long de la saison… Il a fini la saison dans la rotation et il est dans la rotation depuis 18 matches en playoffs. Si vous jetez un oeil aux rookies, très peu ont du temps de jeu à cette période de l’année. Cela en dit long sur sa confiance. C’est un « winner ». Il a gagné à tous les niveaux : lycée, université et désormais il est en finale NBA. Mentalement et physiquement, il est resté prêt pendant tout la saison. »

Interrogé ensuite sur cette déclaration de son coach, et cette confiance qui transpire de son jeu, Christian Braun remercie simplement ses coéquipiers.

« Les gars m’ont fait confiance toute l’année, alors quand j’entre en jeu, j’essaie juste de défendre et de faire les petites choses qui me faciliteront la tâche. Comme je l’ai dit, mon travail n’est pas très difficile : je dois juste entrer en jeu, jouer avec énergie. Ensuite, ils me trouvent aux bons endroits en attaque et la défense donne de l’énergie. »