Pat Riley, le brillant homme de l’ombre

Depuis son arrivée dans la ligue, en 1967, Pat Riley est associé, de près ou de loin, en tant que joueur, coach ou dirigeant, à 34% des Finals disputées : soit une sur trois !

Cette année, c’est en effet sa 19e participation à la dernière série de la saison. Dans le détail, il a connu les Finals à trois reprises sur les parquets, dix fois sur le banc et six fois dans les bureaux.

Si l’ancien coach des Lakers et des Knicks est omniprésent à Miami, et reste un personnage capital dans l’histoire de la ligue, il est néanmoins très discret, ne parlant que très peu aux journalistes mais beaucoup à ses joueurs. Comme une ombre jamais bien loin. Il était d’ailleurs dans la salle du Heat hier, aux côtés d’Erik Spoelstra.

« Il est fier de notre manière de jouer, d’avoir tenu malgré nos difficultés durant la saison régulière », a expliqué Caleb Martin au Miami Herald. « Il est fier de moi également, des progrès que j’ai accomplis. Je lui parle de temps en temps. Ce n’est pas difficile de se donner à fond pour quelqu’un comme ça. »

Max Strus est lui aussi très élogieux envers Pat Riley. « Il me dit d’être moi-même, me laisse jouer mon jeu. J’adore Pat, j’adore l’avoir près de moi. Il est là au quotidien. C’est précieux de pouvoir apprendre de lui, il a connu tellement de choses. Rien ne semble l’ébranler. »

« Être soutenu par Pat Riley, c’est toujours une bonne sensation »

De son côté, Gabe Vincent reçoit parfois des textos du président du Heat. « Quand je le croise, j’échange quelques mots avec lui, ou si le temps manque, on le fait par messages. Tous sont importants, que ce soit un compliment, pour me dire que je suis un dur à cuire, ou plutôt un conseil, celui d’être agressif et de rester concentré. »

Il y a des compliments, des conseils, mais aussi des critiques. La saison passée, après l’élimination du Heat face aux Celtics, à l’issue du Game 7 de la finale de conférence, Pat Riley n’hésite pas à dire que Kyle Lowry doit revenir en meilleure forme physique – une obligation à Miami – pour l’exercice 2022/2023. Les deux hommes ont reparlé de tout ça en février, pendant que le meneur de jeu était à l’infirmerie pour une blessure au genou.

« Ce fut une discussion importante. Être soutenu par Pat Riley, c’est toujours une bonne sensation », confie le champion 2019 avec Toronto en conférence de presse. « Il voulait s’assurer que je sois en bonne santé pour qu’on puisse réussir un tel parcours. Là, en Finals, je ne me suis pas senti aussi bien depuis un bon moment. »