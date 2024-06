Jimmy Butler : « Cette histoire de Playoffs Jimmy n’existe pas »

Comme Jamal Murray, Jimmy Butler est ressorti de la « bulle » en 2020 avec un surnom : « Playoffs Jimmy« . L’arrière/ailier du Heat avait été héroïque lors des playoffs 2020, et il incarne cette capacité à élever son jeu en playoffs. Cette année encore, il le prouve avec son incroyable série face aux Bucks, marquée par une perf’ à 56 points, ou encore ses 35 points dans la première manche face aux Celtics. Depuis le début des playoffs, il tourne à 27.3 points de moyenne. C’est quasiment cinq points de plus qu’en saison régulière.

« Je ne suis pas un scoreur. Ce n’est pas parce que je marque beaucoup de points dans un match, que je suis un scoreur » prévient-il. « Je ne suis pas quelqu’un qui prend un grand volume de tirs. Je ne fais rien de ça. Je ne me force pas à scorer. Je me force uniquement à gagner ».

Un seul objectif : gagner

C’est parce qu’il a le sentiment d’être le même joueur en saison régulière qu’en playoffs, qu’il ne croit pas à cette histoire de « Playoffs Jimmy ».

« Si je passe sur chaque possession, et qu’on gagne, je m’en fiche. Si je shoote sur toutes les possessions, et qu’on gagne, je m’en fiche. Cette histoire de Playoffs Jimmy n’existe pas. Je veux juste gagner, comme tout le monde. Je ne me préoccupe pas beaucoup d’autres choses que de gagner. »

C’est pour cette raison qu’il ne se préoccupe pas de tourner à 17 points de moyenne après deux matches.

« Je pense que j’ai très bien joué… Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait pour qu’on soit à 1-1. J’aurais aimé qu’on soit à 2-0, mais ce n’est pas le cas… Je ne fais pas attention aux stats. Ce n’est pas un mensonge, je l’ai toujours dit. Tant qu’on gagne, ça veut dire que tout le monde joue bien. Si on perd, et j’espère qu’on ne va pas en perdre beaucoup, tout le monde peut alors s’en prendre à moi. Je ne me soucie pas de tout ça… Mais si on gagne, alors personne ne peut s’en prendre à personne. »

Dans les pas de Dwyane Wade

Dix ans après le dernier titre du Heat, et trois ans après la finale dans la « bulle » face aux Lakers, Jimmy Butler va vivre son premier match des Finals à Miami. À son arrivée au Heat, il avait promis de prendre la relève de son ami Dwyane Wade, mais sans jamais chercher à le copier.

« D-Wade m’a toujours dit d’être moi-même, de rester celui que je suis, et de créer ma propre histoire. Il m’a dit de faire ce que j’aime, et c’est de gagner. Il est à mes côtés depuis très longtemps maintenant. Je lui en suis très reconnaissant. Il est pour beaucoup dans le fait que je sois là. Je n’aime pas être comparé à lui, mais s’il y a une chose que je veux être comme lui, c’est être champion NBA. C’est ce qu’il faut que je fasse. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.