Jimmy Butler dans la légende : les Bucks ont un genou à terre !

Sous l’impulsion du revenant Giannis Antetokounmpo, les Bucks étouffent le Heat d’entrée, et prennent rapidement dix points d’avance (15-5). Dépassés par leurs adversaires, les hommes d’Erik Spoelstra vont s’en remettre à un homme : Jimmy Butler. Ce dernier met l’équipe sur son dos en marquant 11 des 17 premiers points de Miami, pour permettre aux siens de rester au contact (23-17). Malgré les 22 points de Jimmy Butler, c’est Milwaukee qui mène à l’issue de ce premier quart-temps (33-28).

Plus agressif, Miami entre bien dans le second quart-temps, et revient à hauteur de son adversaire (38-38). Milwaukee va alors remettre un coup d’accélérateur pour réaliser de nouveau le break (47-38). Malgré une tentative de « come-back » du Heat, les Bucks résistent et conservent sept points d’avance à la mi-temps (57-50).

Le début de 3e quart-temps est équilibré, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Néanmoins, les hommes de Mike Budenholzer maintiennent l’écart avec leur adversaire (71-63). Les dernières minutes du quart-temps sont à l’avantage de Milwaukee, qui vire en tête à l’entame des 12 dernières minutes (89-78).

Lors du début du dernier acte, on sent le Heat un fil. Pourtant, les joueurs d’Erik Spoelstra résistent, et restent en embuscade (98-89). Sur un panier conclu avec la faute, Jimmy Butler ramène Miami à cinq points à 5 minutes de la fin (101-96). Sous l’impulsion de Caleb Martin et toujours de Butler, le Heat réalise un run incroyable de 13-0 pour prendre l’avantage au score pour la première fois du match (102-101). Jimmy Butler, encore lui, prend complètement feu dans les dernières minutes, et offre trois points d’avance au Heat à 1 minute de la fin (112-109). Porté par un Jimmy Butler historique, auteur de 56 points, le Heat crée la sensation en l’emportant au finish (119-114), et mène 3-1 face aux Bucks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les 56 points de Jimmy Butler. Il n’y a pas vraiment d’adjectif pour décrire ce à quoi nous venons d’assister. Mais pour faire simple : Jimmy Butler était dans la zone ! Alors que les Bucks dominaient complètement le début de la partie, Jimmy Butler ou plutôt « Playoffs Jimmy » a pris les choses main dans le premier quart-temps. Il a alors marqué 22 des 28 points de Miami dans les 12 premières minutes. L’adresse rend la performance encore plus folle : 9/10 au tir dont 2/2 à 3-points ! Durant la totalité du match, il a fait la misère à tous ses défenseurs y compris Jrue Holiday. Il a pris feu à nouveau en fin de match avec 21 points inscrits dans le 4e quart-temps, terminant au total avec 56 points à 19/28 (67.9%) au tir ! Historique …

– Les Bucks au bord de l’élimination. Après avoir dominé toute la rencontre (et même toute la saison régulière…), ils se sont écroulés de manière incompréhensible dans le 4e quart-temps en concédant un 41-25, face au Heat d’un Jimmy Butler galactique. Désormais mené 3-1, Milwaukee rentre dans le Wisconsin au bord de l’élimination.

TOPS/FLOPS

✅ Caleb Martin. Discret pendant la majorité du match, il s’est réveillé au meilleur moment avec des tirs cruciaux dans les dernières minutes.

✅ Giannis Antetokounmpo. Pour son retour, il signe un triple-double avec 26 points, 13 passes décisives et 10 rebonds.

✅ Brook Lopez. Dominateurs des deux côtés du parquet, il a réalisé une performance très solide avec 36 points et 11 rebonds.

⛔️ Jrue Holiday. Il a complètement raté son match avec un 6/19 au tir dont 2/11 à 3-points.

⛔️ Khris Middleton. À l’image de Jrue Holiday, lui aussi n’était pas dans un grand soir. Seulement 4/12 au tir.

LA SUITE

Game 5 à Milwaukee, dans la nuit de mercredi à jeudi (3h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.