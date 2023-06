Le poids de tout un pays sur les épaules ? Entre pression et motivation pour Deni Avdija

Invité de podcast « Thanalysis » animé par Thanasis Antetokounmpo, Deni Avdija partage avec ce dernier le fait d’avoir quitté l’Europe pour tenter sa chance en NBA. Même si les parcours des deux hommes sont très différents.

Thanasis Antetokounmpo a ainsi tenté sa chance outre-atlantique à 21 ans dans l’ombre de la G-League tandis que Deni Avdija a été propulsé à Washington via la Draft 2020, où il est arrivé en tant que 9e choix. Le changement a été radical après trois ans passés au Maccabi Tel Aviv, où il a appris à grandir sans se poser de questions.

« C’était fou, je ne l’ai pas vu venir », a-t-il confié. « Pour être honnête, je me concentrais sur le moment présent. Tous les joueurs se disent : ‘Je veux faire partie de la ligue, je veux faire partie de la NBA’, mais je n’avais pas trop cette idée en tête. Ce n’est pas comme si je n’avais pas de but, je voulais juste être le meilleur Deni possible ».

Une adaptation à gérer, sur et en dehors du terrain

Le premier défi a donc été de s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture et un nouvel environnement de jeu, plus compétitif et globalement plus relevé. Sa première année a ainsi été celle de tous les apprentissages. Il lui a fallu se battre et faire ses preuves pour montrer qu’il pouvait avoir un rôle dans la rotation des Wizards.

« C’est différent, c’est comme tout ce que j’avais déjà à la maison, mais en plus grand », a-t-il ajouté. « Parfois, mon pays me manque, vous savez, c’est difficile pour moi. J’avais besoin de surmonter mon année rookie, toutes les peurs et tout le stress, tout seul. J’ai donc l’impression que ça m’a vraiment fait mûrir ».

Pour s’adapter, la clé a été de se concentrer sur soi et ses axes de progression, afin de transformer ce qui peut s’apparenter à de la pression en source de motivation.

« Tout d’abord, il faut être son premier supporter. En fin de compte, vous êtes le seul à savoir ce que vous êtes capable de faire. Vous connaissez vos limites, personne d’autre ne les connaît. Personne d’autre ne sait vraiment ce que vous pouvez être, qui vous pouvez devenir, et tout ce qu’il y a en vous. Les gens croient en vous, mais ils ne croiront jamais en vous comme vous croyez en vous-même ».

Après Omri Casspi, Gal Mekel et TJ Leaf, Deni Avdija est seulement devenu le quatrième joueur israélien de l’histoire à évoluer en NBA. Là encore, cette singularité est accompagné de son lot d’attentes.

« Je pense que c’était un peu plus difficile pour moi parce j’ai le poids de tout le pays sur les épaules. Je suis le seul joueur juif, le seul joueur israélien de la ligue. Je sais que mon pays est derrière moi et qu’il regarde chacun de mes pas. J’ai l’impression que les gens m’admirent. Je veux représenter mon pays, je veux être All-Star, j’ai des rêves. Mais je sais aussi que mon pays est derrière moi et qu’il regarde chacun de mes pas ».

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.6 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 Total 212 25 43.1 31.0 73.4 0.7 4.8 5.5 2.1 2.5 0.7 1.2 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.