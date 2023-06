« Ante, Inc », la nouvelle fondation des frères Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, à travers un court message annonçant le lancement de sa fondation baptisée « Ante, Inc », créée en compagnie de ses trois frères : Alex, Kostas et Thanasis.

Cette plateforme visera à pouvoir accompagner différents types de projet ou d’opportunités, qu’il soit « business » ou autre, notamment grâce au réseau de partenaires établi par la fondation, allant de Nike à Breitling. « Pour aider la « Antetokounmpo Family » à atteindre son potentiel et, en fin de compte, à avoir le plus grand impact positif sur le monde », peut-on notamment lire sur le site Web de la fondation.

« Ante, Inc » supervisera ainsi les marques détenues par la famille, les organisations destinées à avoir un impact social et le portefeuille mondial d’entreprises des quatre frères.

« J’ai eu du succès sur le terrain et je continue à travailler plus fort chaque jour pour m’améliorer, mais je sais qu’il est aussi important de réussir hors du terrain. Ante, Inc. n’est que le début. Ma famille construit une entreprise dont nous pouvons être fiers. J’ai eu le privilège d’apprendre de professionnels qui comprennent ce que ça signifie de construire le succès en dehors du terrain, et il est temps que ma famille et moi commencions cela », a de son côté déclaré Giannis Antetokounmpo.

Ce dernier s’est déjà beaucoup engagé dans les affaires extra-basket ces dernières années, en ayant notamment investi dans les franchises du Nashville SC (MLS) et des Milwaukee Brewers (MLB). Il avait également déjà une créé une fondation il y a un an. Elle porte le nom de son père, la « Charles Antetokounmpo Family Foundation ».