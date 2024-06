Coupe du Monde 2023 | Le programme de la préparation de Team USA

Demandez le programme ! Team USA a officialisé hier le calendrier de préparation de la formation de Steve Kerr en vue de la Coupe du Monde qui débutera fin août en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

Cinq matchs sont prévus au programme avec une première dès le 7 août à Las Vegas pour affronter Porto Rico. Comme il y a deux ans avant les JO, les Américains disputeront donc leur premier match de préparation à la T-Mobile Arena. Il y a deux ans, ils s’étaient inclinés d’entrée face à au Nigeria…

« Nos préparatifs pour la Coupe du monde masculine FIBA 2023 commencent à Las Vegas et nous sommes ravis de revenir dans une ville qui accueille régulièrement et gracieusement Team USA », a déclaré Jim Tooley, directeur général de Team USA Basketball. « Le match à la T-Mobile Arena, une salle de première classe, donnera aux fans de basket l’occasion de soutenir l’équipe nationale masculine avant qu’elle ne parte à l’étranger. Nous sommes reconnaissants à l’équipe nationale portoricaine d’avoir accepté de passer une partie de sa période d’entraînement à Las Vegas et nous sommes impatients de l’accueillir. »

Team USA prendra ensuite la direction de Malaga pour affronter la Slovénie de Luka Doncic et l’Espagne, les 12 et 13 août. Enfin, les deux derniers matchs de préparation se disputeront à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis, où les Américains se mesureront à la Grèce de Giannis Antetokounmpo le 18 août, un adversaire qu’ils retrouveront ensuite en phase de poules de la Coupe du Monde. Deux jours plus tard, ce sera à l’Allemagne de Dennis Schröder de se mesurer au quintuple champion du monde en guise de dernier test.

Pour rappel, les Américains retrouveront dans leur poule la Nouvelle-Zélande, qu’ils affronteront le 26 août, la Grèce (28 août) et la Jordanie (30 août). Reste à connaître l’identité des joueurs qui composeront le roster de Steve Kerr pour cette opération rachat, Team USA ayant terminé 7e de la dernière Coupe du Monde en Chine.