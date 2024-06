Après l’émotion, place à la réflexion pour remplacer Bob Myers

« En résumé, le job que j’occupe, et je dirais la même chose pour n’importe quel GM ou coach, demande un engagement de tous les instants, un effort constant, à 100%. Et si tu ne peux pas le faire, alors il ne faut pas continuer. C’est ma réponse à la question : ‘Pourquoi ?’. Je ne peux pas faire ça à nos joueurs, je ne peux pas faire ça à Joe (Lacob) et Peter (Guber). Et je ne peux pas me faire ça ». C’est par ces mots que Bob Myers a expliqué pourquoi il quittait son poste de président basket et GM des Warriors, au cours d’une conférence de presse qu’il aura terminée les larmes aux yeux.

À ses côtés, le propriétaire Joe Lacob a regretté la décision du principal architecte du succès de sa franchise, lui qui n’a pas su trouver les mots ni les leviers pour l’inciter à poursuivre l’aventure.

« Il n’est pas question pour moi de vous dire que je comprends, car je ne comprends pas », a-t-il lancé après avoir remercié son collaborateur pour l’ensemble de son oeuvre. « Mais ce n’est pas à moi de comprendre pourquoi. Je veux juste qu’il soit heureux ».

Pas de remplaçant de Bob Myers avant la Draft ?

Joe Lacob ne s’est pas épanché sur le visage de celui qui pourrait être son successeur, alors que Mike Dunleavy Jr et son fils, Kirk Lacob, tous les deux assistants de Bob Myers, tiendraient la corde.

« Je dirais que nous avons une organisation très forte et qu’il y a de fortes chances que ce soit un candidat interne. Mais nous n’avons pas encore pris de décision, donc nous ne pouvons pas vraiment donner de réponse. Nous allons travailler là-dessus ».

Le propriétaire a ajouté que Bob Myers irait jusqu’à la fin de son contrat, qui arrivera à son terme à la fin du mois de juin. Ce n’est sans doute qu’après la Draft que les choses commenceront à se décanter à ce sujet.

« Nous prendrons une décision dès que possible, mais je veux m’assurer que nous prenons la bonne décision. Si c’est dans un mois, tant mieux », a poursuivi Joe Lacob. « Nous prendrons cette décision de manière naturelle, en suivant le bon processus. Nous nous préparons à la Draft, à la free agency et à toutes ces choses, et nous serons prêts le moment venu ».

Interrogé sur la perspective de voir Mike Dunleavy Jr le remplacer, Bob Myers s’est contenté de répondre : « C’est un bon GM, et s’il le veut, ce sera super ».