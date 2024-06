Le MVP de la nuit | Caleb Martin, l’explosion du « role player »

Même Kevin Love ne semble pas en revenir. Celui-ci se tient les mains sur la tête, l’air incrédule, avant de lâcher un grand sourire. Sur le parquet, Caleb Martin, l’homme qui vient de le remplacer dans le cinq du Heat, est en feu.

Servi en transition par Jimmy Butler, il vient de sanctionner à nouveau, derrière la ligne à 3-points, une défense des Celtics beaucoup trop laxiste sur lui. Et ainsi d’offrir 13 points d’avance à son équipe, à 11 minutes de la fin de la rencontre et d’une finale NBA historique pour Miami.

« Depuis la série contre New York, j’estime qu’on m’a manqué de respect, par rapport à la façon dont on m’a défendu. Je voulais laisser mon empreinte sur la série, en ayant bien conscience que j’avais des choses à prouver », formule ainsi Caleb Martin à l’issue de la rencontre.

Il a fait mieux que le démontrer cette nuit. Alors que Bam Adebayo ou Gabe Vincent étaient plus en retrait offensivement, il s’est comporté comme le parfait et nécessaire lieutenant de Jimmy Butler. Il a globalement profité de l’attention générée par ce dernier pour sanctionner à foison dans les corners ou à mi-distance.

Résultat : un match avec une efficacité folle, malgré la difficulté de certains tirs (« turnaround jumper », « fadeaway ») terminé à 26 points (11/16 aux tirs), 10 rebonds et 3 passes en 45 minutes de jeu.

Il admet lui-même qu’il voulait montrer dans cette série qu’il est plus qu’un simple « joueur de devoir. Je peux faire tout ce qu’on me demande, je peux marquer, je peux défendre… Mais au final, je suis un compétiteur. Quand tu as cette volonté, de bonnes choses arrivent. Quand tu atteins un certain stade, tout le travail effectué rejaillit. J’ai confiance en mon travail effectué cet été. »

Un journaliste lui fait remarquer qu’il a souvent évoqué ses années de fac, notamment ses deux dernières années à Nevada, où il tournait à 19 points de moyenne, ce qui témoignait de qualités offensives indéniables. Insuffisantes toutefois pour convaincre les franchises de le drafter en 2019, à la sortie de son parcours universitaire.

« Ça fait plaisir. J’ai le sentiment que ce style de jeu ne te quitte jamais. (rire) Je savais que ça allait venir à un moment donné, c’est un sentiment génial que ça arrive durant un Game 7 à l’extérieur comme celui-ci. Cela montre simplement ce dont je suis capable. Je savais comment ils allaient défendre sur moi, j’ai voulu en tirer profit », poursuit le héros inattendu de la soirée.

« Tu ne peux pas te cacher »

« Comme je l’ai dit, c’est du très haut niveau. Tu ne peux pas te cacher, tu vois si tu es fait pour ce genre d’environnement. J’ai le sentiment d’avoir été continuellement préparé à ce moment », affiche l’ancien joueur des Hornets, qui entend continuer de se « nourrir » du leadership de Jimmy Butler et de Bam Adebayo.

Sur cette série, Caleb Martin a clairement été le facteur X du Heat. Et si Jimmy Butler a été élu MVP de la finale de conférence Est, lui peut se targuer d’avoir été le joueur le plus efficace de l’équipe avec 19 points de moyenne à 60% aux tirs, dont 49% de loin !

Alors à l’issue de la rencontre, il pense au « chemin parcouru pour en arriver là, y compris ces deux dernières années… Mais avant tout chose, j’ai un drôle de sentiment, car je réalise, même si je suis heureux et que c’est génial d’être là, qu’on en a quatre de plus à gagner. Que le travail n’est pas terminé. »

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 Total 266 24 45.0 35.7 76.2 1.0 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.