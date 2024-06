Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton impliqués dans le choix d’Adrian Griffin

On ne remplace pas Mike Budenholzer d’un claquement de doigts, et les Bucks ont eu besoin de trois semaines pour dresser une liste, affiner leurs choix, puis finalement opter pour Adrian Griffin.

L’ancien joueur des Bulls et des Mavericks, devenu un assistant renommé aux Raptors, sera dans les heures qui viennent le prochain coach des Bucks. Une manière de boucler la boucle, puisque ce sont les Bucks, en 2008, qui lui avaient offert sa première expérience comme assistant. C’était en 2008, et il épaulait Scott Skiles.

À l’époque, Giannis Antetokounmpo n’était pas encore là, et les propriétaires ont décidé d’impliquer leur star dans leur quête de leur nouveau coach. The Athletic révèle ainsi que le GM Jon Horst s’est rendu mardi au domicile de son joueur, accompagné de chaque entraîneur en compétition : Kenny Atkinson, Adrian Griffin et Nick Nurse.

Une relation plus étroite ?

Mercredi, ces mêmes techniciens ont rencontré les propriétaires. Jeudi, place au débriefing, et Jon Horst a organisé un dîner avec ses supérieurs, mais aussi Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.

Samedi, tôt dans la journée, la candidature de Nick Nurse n’était pas retenue, et tout allait se jouer entre Kenny Atkinson et Adrian Griffin. Avec l’accord de Giannis, la direction a finalement opté pour Griffin, assistant depuis 15 ans en NBA avec des expériences avec les Bucks donc, mais aussi les Bulls, le Magic, le Thunder et les Raptors.

Dans chacune de ses formations, il était spécialiste du secteur défensif, même s’il avait plus de responsabilités offensives ces dernières saisons dans le staff de Nick Nurse.

Selon le Milwaukee Journal-Sentinel, Giannis Antetokounmpo était à la recherche d’un lien plus étroit avec son coach, un lien qui va au-delà des entraînements, du travail vidéo et du travail tactique. Un lien qu’il pense donc visiblement pouvoir développer avec Adrian Griffin, un ancien joueur dont il pourrait être plus proche.

Sous les ordres de Mike Budenholzer, le « Greek Freak » a pourtant été élu deux fois MVP (2019 et 2020), remportant le titre et le trophée de MVP des Finals (2021) pendant cinq saisons où l’équipe a trusté les sommets de la ligue (69% de victoires en saison régulière sur la période, devant les 63% de Philadelphie et de Denver). Mais il y a visiblement toujours eu une certaine distance entre l’entraîneur et son « franchise player ».