Jimmy Butler : « C’est le basket à l’état pur ! »

Jimmy Butler peut se vanter d’être un acteur majeur des plus belles séquences de la NBA depuis quatre ou cinq ans. En 2019, Jimmy Butler joue aux Sixers quand Kawhi Leonard inscrit son buzzer beater. En 2020, il est l’un des héros de la « bulle », qu’il termine sur les rotules, avant de craquer en finale face aux Lakers. En 2022, c’est lui qui manque le shoot de la victoire pour qualifier le Heat en finale NBA. Et cette nuit, il inscrit trois lancers pour envoyer quasiment le Heat en finale, mais il assiste, impuissant, au buzzer beater de Derrick White.

« C’est le basket à l’état pur ! C’est très, très, très divertissant. Mais c’est du bon basket » apprécie la star de Miami. « Je pense, et même je crois, que comme tout le monde, il nous faut passer à nouveau le même test avant de le réussir. Nous étions dans la même situation l’année dernière. Nous pouvons y arriver. Je sais que nous y arriverons. Nous devons aller à l’extérieur et gagner dans un environnement très, très, très difficile. Mais on est en capable ! Alors mettons-nous au travail ! »

« Lorsqu’on s’est réunis après le match, après une défaite aussi difficile, tout le monde souriait car on sait qu’on en est capable »

À nouveau, Jimmy Butler endosse la responsabilité de la défaite. Même s’il a inscrit ses trois lancers, et qu’il a bien failli renverser les Celtics avec 15 de ses 24 points dans le quatrième quart-temps, il continue de penser que Miami n’en serait pas là s’il évoluait à son meilleur niveau.

« J’ai dit aux gars, que même si nous avons bien ou mal joué ce soir, nous avons quand même perdu. Nous avons donc encore du travail à faire, et on reste dans le même bateau, à domicile ou à l’extérieur… Comme je l’ai dit aux gars sur le banc et dans le vestiaire, si je jouais mieux, nous ne serions même pas dans cette position. Franchement, je le pense. Et je vais mieux jouer. C’est ce qui me fait sourire, parce que ces gars-là suivent mon exemple. Donc quand je joue mieux, je pense que nous jouons mieux dans la globalité. »

Comme il a déjà été un acteur de quelques-unes des fins de matches les plus dingues ces dernières années, est-ce qu’une partie de lui se dit qu’il est maudit ?

« Non ! Je dois juste trouver des solutions. Le plus dingue, c’est ce que je n’ai pas grand-chose à faire. On va le faire de manière collective. On va le faire ensemble, et je sais ce sera le cas. Lorsqu’on s’est réunis après le match, après une défaite aussi difficile, tout le monde souriait car on sait qu’on en est capable. Je vous le dis, on ne va pas laisser tomber. Je ne vais laisser personne abandonner. Je ne vais pas laisser nos gars abandonner. Peu importe ce qui se passe, on va aller là-bas et y gagner ! » promet-il une nouvelle fois…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.