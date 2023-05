En prenant les rênes à Iowa, Kris Murray s’est fait un prénom

Pas évident d’être considéré autrement que « le frère de », quand le frère en question a livré une saison « sophomore » (saison 2021/22) à 23.5 points et 8.7 rebonds, avant de devenir le 4e choix de la Draft 2022.

Telle était pourtant la situation de Kris Murray au printemps dernier, quand la question de suivre ou non son frère Keegan à la Draft se posait. Finalement revenu dans les rang d’Iowa pour sa saison « junior » afin de franchir un cap individuel et de s’affirmer comme « Kris » et non pas « le frère de Keegan », après un exercice « sophomore » dans l’ombre de l’actuel joueur des Kings, l’ailier des Hawkeyes ne regrette pas sa décision, après une grosse troisième année ponctuée avec 20.2 points (48%), 7.9 rebonds et 2 passes par match.

« [M’affirmer] était la raison majeure qui justifiait ma décision de revenir. Simplement la volonté de me faire un (pré)nom. Je savais qu’avec le départ de Keegan, j’allais avoir une opportunité à saisir. La question était juste de savoir si je prenais les rênes ou non » a-t-il ainsi expliqué au micro d’Andy Katz la semaine passée à l’occasion du Draft Combine à Chicago. « Et la saison écoulée m’a donné beaucoup de confiance et m’a conforté dans mes certitudes, à savoir que je suis capable de jouer au plus haut niveau. »

Comme son frère, un profil recherché en NBA

Logiquement très semblable physiquement à son frère jumeau, Kris Murray rappelle aussi Keegan dans la manière dont il joue. Si son plafond est un brin moins haut que celui de l’ailier-fort titulaire de Sacramento, le futur « rookie » est lui aussi un poste 3/4 dont le tir extérieur est excellent, et les fondamentaux solides.

« Le tir est primordial en NBA, aujourd’hui. Tout comme la polyvalence. Ces deux dernières années, j’ai le sentiment d’avoir progressé de ce point de vue, tant en attaque qu’en défense » ajoute-t-il. « Je peux jouer plusieurs rôles en attaque, défendre plusieurs positions. Et ça se transpose en NBA. »

Amené à très vite devenir un « role-player » solide en NBA, donc, Kris Murray semble clairement promis à une sélection au premier tour, à un mois de la Draft, avec son niveau plancher très haut. Dans notre Mock Draft 1.0, nous le voyons d’ailleurs à la 23e place, à Portland.